ทำดีต้องชื่นชม! วินมอเตอร์ไซค์เก็บกระเป๋าเงินแจ้งตำรวจอุดรฯ ส่งคืนเจ้าของ

อุดรธานี - หนุ่มวินมอเตอร์ไซค์โรงพยาบาลอุดรธานีเก็บกระเป๋าเงิน ภายในพกเงินสดกว่า 8,000 บาท ทั้งมีเอกสารสำคัญบัตรประชาชน ใบขับขี่ พบตกอยู่ริมถนน นำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี กระทั่งติดตามเจ้าของที่แจ้งความไว้เช่นกัน ชี้สังคมไทยยังมีคนดีที่ซื่อสัตย์และมีน้ำใจ

วันนี้ (23 ก.ย.) ชาวเมืองอุดรธานีชื่นชม คนดียังมีอยู่ในสังคม ล่าสุดพบพลเมืองดีเก็บกระเป๋าเงินนำส่งคืนให้เจ้าของ โดยนายยุทธศิลป์ ยุทธกล้า หรือแบงค์ หนุ่มวินมอเตอร์ไซค์ อายุ 28 ปี วินโรงพยาบาลอุดรธานี หลังเก็บกระเป๋าสะพายสีดำที่มีเงินสดและเอกสารสำคัญได้ แล้วนำไปแจ้งความที่ สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อส่งคืนเจ้าของโดยไม่ลังเล

เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ 11.15 น. ขณะนายยุทธศิลป์รับส่งผู้โดยสารบริเวณโรงพยาบาล ก่อนพบกระเป๋าตกอยู่ริมถนนใกล้ร้านสะดวกซื้อ เขาตัดสินใจนำส่งตำรวจทันที เพื่อป้องกันความเสียหายและเป็นการรักษาชื่อเสียงอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ ต่อมาในวันเดียวกัน นายทองขาน แก้วสว่าง อายุ 50 ปี เดินทางเข้าแจ้งความเรื่องกระเป๋าเงินหายที่ สภ.เมืองอุดรธานี และพบว่ากระเป๋าที่พลเมืองดีนำมาส่งตรงกับของตน เมื่อเปิดกระเป๋าตรวจสอบ ก็ยืนยันว่าเป็นของตนจริงที่หายไป ทั้งทรัพย์สินยังอยู่ครบ โดยภายในมีเอกสารทางราชการหลายรายการ ทั้งบัตรประชาชน ใบขับขี่ และเงินสดราว 7,000-8,000 บาท

นายทองขาน แก้วสว่าง เจ้าของกระเป๋าเงิน เปิดเผยว่า ทำกระเป๋าหายระหว่างพาแม่ไปหาหมอ หลังเผลอวางไว้บนรถคันอื่นที่จอดซ้อนทับกัน จากนั้นได้ขับรถออกไป เผลอลืมกระเป๋าไว้ โชคดีที่มีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าได้และนำส่งตำรวจ ไม่เช่นนั้นอาจสูญทั้งเงินและเอกสารสำคัญไปทั้งหมด พร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณ น้องแบงค์ ที่มีน้ำใจอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการตอบแทน นายทองขันธ์ได้มอบเงิน 500 บาทเป็นสินน้ำใจให้นายยุทธศิลป์ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมเป็นสักขีพยานในบรรยากาศอันน่าประทับใจ

ด้านนายยุทธศิลป์ ยุทธกล้า วินมอเตอร์ไซค์น้ำใจงาม กล่าวอย่างถ่อมตัวว่า ที่ตัดสินใจนำส่งตำรวจเพราะไม่อยากให้เกิดความเสียหาย และไม่อยากให้ชื่อเสียงของวินมอเตอร์ไซค์เสียหาย พร้อมฝากถึงสังคมว่า หากเจอของหาย ควรส่งคืนเจ้าของ เพราะสิ่งของเหล่านี้อาจเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของใครบางคน

