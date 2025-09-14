เพื่อไทยชนะขาด!เลือกตั้งซ่อมเขต 7 เชียงราย คะแนนทิ้งขาดผู้สมัครพรรคส้ม แต่โนโหวตเกือบหมื่น

เชียงราย - เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงราย เขต 7..พบผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ชนะขาด คะแนนนำโด่งทิ้งผู้สมัครพรรคส้ม ปชน.แบบขาดลอย ขณะที่โนโหวตเกือบหมื่นคะแนน
วันนี้ (14 ก.ย.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต 7 จ.เชียงราย แทนนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีต ส.ส.เขตพื้นที่จากพรรคเพื่อไทยซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินพ้นจากการเป็น ส.ส.และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังมีผู้สมัครเพียงแค่ 2 คนคือนายสง่า พรมเมือง หมายเลข 1 จากพรรคเพื่อไทย และนายสุทัศน์ ยาละ หมายเลข 2 จากพรรคประชาชน
ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย ประกอบด้วย อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ (ยกเว้น ต.บุญเรือง) และ ต.จันจว้า และ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 125,283 คน และในการเลือกตั้งครั้งนี้พบว่าหลังจาก กกต.ได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งพบว่าหลังนับคะแนนไปได้ 94.74% มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 74,221 คน คิดเป็น 59.24% พบว่านายสง่าได้คะแนน 43,229 คะแนน ส่วนนายสุทัศน์ได้ 18,252 คะแนน มีบัตรดีจำนวน 61,481 คน มีบัตรเสีย 2,854 คะแนน มีจำนวนบัตรผู้ไม่เลือกผู้ใดจำนวน 9,886 คะแนน
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นำเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ตลอดทั้งวัน กล่าวว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอขอบคุณประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง 285 หน่วย โดยไม่มีการร้องเรียนใดๆ เกิดขึ้น
“ในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้ ก็อยากให้มีความเรียบร้อยแบบนี้”
ซึ่งเมื่อดูจากสายตาก็คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ตามเป้าที่วางไว้คือ 65% แม้ว่าบางพื้นที่น่าเห็นใจประชาชนโดยเฉพาะ อ.เชียงแสน ที่จะต้องออกมาเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย เขต อ.เชียงแสน ในเร็วๆ นี้ และมีผู้สมัครที่มีจำนวน 3 คน หมายเลขก็ใกล้เคียงกันจึงได้รับความร่วมมือจากผู้สมัครสามชิก อบจ.ที่ได้งดหาเสียงในวันนี้เพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนแล้ว