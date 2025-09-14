แรงงานเถื่อนทะลักชายแดนกาญจน์กลางดึก เจ้าหน้าที่บูรณาการปิดล้อมพบ ซ่อนตัวในสวนส้มโอ อ้างเตรียมไปทำงานพื้นที่ชั้นใน

กาญจนบุรี - ฝ่ายความมั่นคงชายแดนสังขละบุรี สนธิกำลังบูรณาการเข้ม รวบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าชายแดน โดยซ่อนตัวกลางสวนส้มโอ รวบตัวได้ 70 คน ไม่มีเอกสารอนุญาต ก่อนนำส่ง สภ.สังขละบุรี ดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศ
เวลา 00.30 น. วันนี้( 14 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผบ.พล.ร.9, พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี, นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี, พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผบ.ร.29/ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่จึงสั่งการวางกำลังในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะบริเวณด่านกรวดน้ำเกิ๊ก ถนนสาย 323 (สังขละบุรี–ด่านเจดีย์สามองค์) หมู่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี กระทั่งตรวจพบแรงงานต่างด้าวจำนวนมากแอบซ่อนอยู่ภายในสวนส้มโอของชาวบ้าน จึงกระจายกำลังเข้าปิดล้อมและสามารถควบคุมตัวได้ทั้งหมด
จากการตรวจนับพบแรงงานต่างด้าว 70 คน แบ่งเป็นชาย 48 คน หญิง 22 คน ไม่มีเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร และไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.สังขละบุรี
เบื้องต้น แรงงานทั้งหมดให้การผ่านล่ามว่า ได้ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ โดยมีผู้นำพาเดินเลี่ยงด่านตรวจ ก่อนทิ้งให้นั่งรออยู่ในสวนส้มโอเพื่อรอรถมารับไปทำงานในพื้นที่ชั้นใน แต่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมได้เสียก่อน
เจ้าหน้าที่จึงทำการบันทึกประวัติ และนำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี เพื่อดำเนินคดีตามข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนที่ ตม.กาญจนบุรี จะผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไป