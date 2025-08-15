รวบหนุ่มพม่า ขนเพื่อนร่วมชาติ 7 ชีวิตเข้าไทย คาด่านน้ำเกิ๊ก รับค่าจ้าง 2 พัน

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่ สนธิกำลังคุมเข้มชายแดนสังขละบุรี สกัดกระบะฟอร์ดดำคาด่านน้ำเกิ๊ก เจอหนุ่มพม่าขับขนแรงงานต่างด้าว 7 คนเข้าไทย รับสารภาพได้ค่าจ้าง 2 พัน ส่วนแรงงานเผยไม่รู้ปลายทาง ต้องรอนายหน้านำไปส่งทำงาน
วันนี้( 15 ส.ค.) เวลา 01.00 น. พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผกก.สภ.สังขละบุรี นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ พ.ต.ท.กิตติณัติ์ ปรีชาวุฒิวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.สังขละบุรี และ พ.ต.ท.สมศักดิ์ นวลศรี ผบ.ร้อย ตชด.134 สั่งกำลังร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวัง–ปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด ที่จุดตรวจความมั่นคงน้ำเกิ๊ก หมู่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
จนกระทั่งพบรถกระบะฟอร์ด 4 ประตู สีดำ ทะเบียน 4 กว 4409 กรุงเทพมหานคร ขับมาจากด่านเจดีย์สามองค์ มุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอสังขละบุรี จึงเรียกตรวจ พบคนขับคือ นายซอ อายุ 31 ปี ชาวเมียนมา ภายในรถมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 7 คน เป็นชายทั้งหมด ไม่มีเอกสารอนุญาตเข้า–อยู่ในราชอาณาจักร
สอบสวนเบื้องต้น นายซอรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างให้ไปรับแรงงานที่ทางเข้าน้ำตกตะเคียนทอง เพื่อส่งเข้าเขตตัวเมืองสังขละบุรี และจะได้ค่าจ้าง 2,000 บาท ส่วนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดให้การผ่านล่ามว่า เดินทางเข้ามาเพื่อหางานทำในพื้นที่จังหวัดชั้นในของไทย แต่ไม่ทราบจุดหมายปลายทาง ต้องรอนายหน้านำไปส่ง
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายซอ พร้อมแรงงานทั้ง 7 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี ดำเนินคดีตามข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต” และเพิ่มข้อหาแก่นายซอ “ช่วยเหลือ ซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวให้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย”