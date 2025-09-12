เครียดจัดเงินไม่พอใช้หนุ่มอุดรฯเข้าร้านทองฉกแหวน50สตางค์ท้าให้ตำรวจนับติดคุก

อุดรธานี- หนุ่มอุดรวัย 30 ปีเครียดจัด เดินเข้าร้านทองขอสวมแหวนหนัก 50 สตางค์แล้วเดินหนี พนักงานวิ่งตามบอก
“แจ้งตำรวจจับผมที อยากติดคุก” เผยอยากติดคุกหนีปัญหาจิปาถะ เมียตกงาน เงินไม่พอใช้ มีหนี้สินแถมเพิ่งมีลูกน้อยอายุไม่กี่เดือน หลังร้านทองได้แหวนคืนและรู้เหตุผลไม่เอาเรื่อง
วันที่ 11 ก.ย. 2568 เวลา 17.00 น. รปภ.ห้างเซ็นทรัลอุดรธานี แจ้งตำรวจควบคุมตัว นายภาคิน สมภา หรือ “เต๋า” อายุ 30 ปี ชาว อ.ประจักษ์ศิลปาคม หลังทำทีเข้าดูแหวนทองหนัก 50 สตางค์ มูลค่า 28,900 บาทที่ร้านทองชั้น 3 ก่อนสวมใส่แล้วเดินออกจากร้าน พนักงานรีบวิ่งตามดึงแขนไว้ได้ เจ้าตัวบอกทันทีว่า “แจ้งตำรวจจับผมที ผมอยากติดคุก”
น.ส.แพมมี่ อายุ 29 ปี รองหัวหน้าร้านทอง เล่าว่า ตอนแรกคิดว่าเป็นลูกค้าปกติ แต่พอสวมแหวนแล้วพูดว่า “ถ้าวิ่งออกไปตำรวจจะจับไหม” ก่อนจะเดินหนีออกจากร้าน พนักงานจึงรีบคว้าตัวไว้ เขายอมคืนแหวนพร้อมขอให้แจ้งตำรวจจับ สุดท้ายทางร้านไม่ติดใจเอาความเพราะได้แหวนคืน
ด้านนายเต๋าให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาว่า เครียดหนักเรื่องหนี้สินและครอบครัว เงินเดือนไม่พอใช้ ภรรยาไม่มีงาน ต้องเลี้ยงลูกวัย 3 ขวบ จึงคิดสั้นอยากติดคุกหนีปัญหา ยอมรับก่อนก่อเหตุเสพยาบ้า 1-2 เม็ดและดื่มสุรา ตำรวจตรวจพบสารเสพติด จึงแจ้งข้อหา “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1”
ต่อมา ภรรยาและแม่ยายอุ้มลูกน้อยมาเยี่ยมด้วยความตกใจและเสียใจ แม่ยายกอดลูกเขยทั้งน้ำตา บอกว่า
“อย่าคิดตื้นๆ แบบนี้อีก ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ แม่ช่วยได้” นายเต๋ารับปากจะไม่ทำอีก พร้อมโอบกอดภรรยา ลูก และแม่ยาย ท่ามกลางบรรยากาศซาบซึ้ง