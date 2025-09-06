"พร้อมพงศ์" ฝากการบ้าน "ครม.หนู 1" อย่ามุ่งแค่แบ่งเค้ก ต้องเร่งแก้ปากท้อง-ยาเสพติด เคลียร์ปมเขากระโดง-ฮั้ว สว.ให้ชัด

"พร้อมพงศ์" ฝากการบ้านล่วงหน้า ครม.หนู1 อย่ามุ่งแค่แบ่งเค้กกลุ่มการเมือง ขอให้เร่งแก้ปัญหาปากท้อง ยาเสพติด เคลียร์ปม เขากระโดง-ฮั้ว สว.ให้ชัด ย้ำ วาระรัฐบาล 4 เดือน เจอตรวจสอบหนักแน่
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ที่ประชุมสส.เสียงส่วนใหญ่โหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32 หลังจากนี้คงจะเตรียมฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรี ได้แต่หวังว่า ครม.ชุดใหม่หรือครม.หนู1 ที่ออกมา จะไม่ใช่การแบ่งเค้กสมประโยชน์กันเฉพาะกลุ่มการเมือง พวกที่สนับสนุนเป็นนายกฯ จนทำให้เกิดเสียงยี้ ขอให้เลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมาแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดให้ประชาชน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง หนี้สิน พืชผลเกษตรตกต่ำ ยาเสพติด การกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือเอสเอ็มอี และอีกหลายๆเรื่อง รวมไปถึงปัญหาที่สังคมจับตามอง การฮั้วสว. ที่ดินเขากระโดง รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทย ได้วางบรรทัดฐาน เดินหน้าตรวจสอบทวงคืนความยุติธรรมให้สังคม ประชาชน คงจะไม่เงียบหายไปตลอดกาล หลังเห็นท่าที หน่วยงานรัฐบางแห่ง เริ่มส่งสัญญาณอะไรแปลกๆ พรรคประชาชน อีกสถานะหนึ่ง เป็นฝ่ายค้านตรวจสอบ อย่าปล่อยปละละเลย เพราะสว.มีบทบาทอย่างมากในสมการการเมืองไทย
พรรคภูมิใจไทย มีสโลแกน พูดแล้วทำ การแก้ปัญหาประชาชน ปากท้อง เศรษฐกิจ ปมฮั้วสว. ที่ดินเขากระโดง ไม่ใช่พูดแล้วแค่ได้ทำ แต่ต้องทำให้ดีถูกต้อง ไม่ใช่ทำแบบขอไปที ต้องทำให้กระจ่างชัด ไม่ช่วยเหลือพวกพ้อง ไม่กลั่นแกล้งใคร เพื่อให้สังคมคลายสงสัย ในทางพฤตินัยถือว่า นายอนุทิน ได้เริ่มนับหนึ่งทำงาน ปัญหาของประชาชนบางอย่าง ลงมือทำได้ทันที นอกจากนี้ นโยบายเร่งด่วน คงไม่เอาเรื่องกัญชามาปัดฝุ่นอีกครั้ง
นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า ช่วงพรรคภูมิใจไทย เป็นฝ่ายค้าน เคยอภิปราย ท้วงติงนโยบายรัฐบาลเพื่อไทย แต่ถ้าเห็นว่าเรื่องอะไรเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เดินหน้าสานต่อได้ อย่าไปปักธง อะไรมากจากเพื่อไทย ล้มเลิกหมด ขอให้แยกแยะ อายุรัฐบาลอนุทิน เวลาได้เริ่มนับถอยหลังเรื่อยๆ อีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดนายอนุทิน กันยายนคงเป็นเดือนพิเศษของนายอนุทิน ครบรอบวันเกิดด้วยการเป็นนายกฯอย่างน้อย 4เดือน ถือว่ามีเวลาสำหรับการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ที่บอกจะคืนรอยยิ้มกลับสู่ประเทศ จะทำตามคำมั่น ถือเป็นเรื่องที่ดี
ขอย้ำเตือนว่า ปีนี้นักษัตรมะเส็ง หรือ งูเล็ก เรากำลังจะได้ครม.หนู1 มาแก้ไขปัญหา แต่ไหนแต่ไรมา หนูมักเป็นอาหารอันโอชะของงู ตลอดวาระของรัฐบาลภูมิใจไทย อะไรที่พูดกับประชาชน สัญญาประชาคมเอาไว้ ก็ขอทำให้ได้และทำให้ดี ไปพร้อมกับการเตรียมรับมือภาคการเมือง สังคม ประชาชน ที่จะร่วมกันตรวจสอบการทำงานรัฐบาลคุณหนูอนุทิน ทุกโครงการ ทุกนโยบาย อย่างหนักหน่วงเข้มข้น