"เด็จพี่" แขวะ ปชน.-ภท.จับมือกันทั้งที่อุดมการณ์ต่างกันสุดขั้ว ทำแฟนคลับผิดหวังเศร้าใจ ถาม 4 ดีลลับมีจริงหรือไม่

"พร้อมพงศ์" เหน็บ ปชน.-ภท.จับมือกันทั้งที่อุดมการณ์ต่างกันสุดขั้ว อ้างประชาชนผิดหวัง เศร้าใจ ถาม 4 ดีลลับมีจริงหรือไม่ ขู่เตรียมรับผลทางการเมือง แขวะภูมิใจไทยเคยเล่นแรง ชงยุบพรรคสีส้ม กลับตาลปัตรยอมรับทุกเงื่อนไขเพียงได้เสียงสนับสนุน จัดตั้งรัฐบาล
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีพรรคประชาชนมีมติโหวตสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตจากพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า พรรคประชาชน หันไปจับมือกับพรรคภูมิใจไทย ทั้งที่อุดมการณ์จุดยืน อุดมการณ์คนละแนวคิด แต่สุดท้ายกลับไปร่วมมือทางการเมืองกันจนได้ ตนได้ตรวจสอบจากสื่อต่างๆ ที่ประชาชน แสดงความคิดเห็นต่างรู้สึกเศร้าใจ ผิดหวัง กับการตัดสินใจครั้งนี้ของพรรคประชาชน ขณะเดียวกันยังก่อให้เกิดกระแสข่าวความเคลือบแคลงสงสัยจากประชาชนตามมาด้วยว่า ทั้ง 2 ฝ่าย มีดีลลับอะไรกันมากกว่าที่ปรากฏตามข่าวใช่หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น
1.กระแสข่าว 44 สส. จากพรรคก้าวไกลในขณะนั้น ที่มีส่วนร่วม แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 มีการรับปากจะไปตกลงเจรจาอะไรให้หรือไม่
2.กระแสข่าวการเสนอตำแหน่งรัฐมนตรีคนนอกให้พรรคประชาชน 8 ตำแหน่ง จริงหรือไม่อย่างไร
3.กระแสข่าวข้อเสนอตกลงเป็นการภายใน พรรคประชาชนต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ไม่ยกเว้นหมวด1-2 และอาจจะรวมไปถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ด้วย ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
4. คดีความของสส.พรรคประชาชน ที่มีกับแกนนำ ที่สนับสนุน พรรคภูมิใจไทย อยู่ในดีลลับครั้งนี้ด้วยหรือไม่ ที่ ประชาชนสงสัย นี่คือคำถามที่ ผู้นำพรรคประชาชนต้องตอบ
นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า ขอตั้งคำถามต่อไปยัง พรรคภูมิใจไทย การไปขอเสียงจากพรรคประชาชนให้โหวตสนับสนุน ชนิดที่ยอมทุกอย่าง ให้ทุกเงื่อนไข พรรคภูมิใจไทย เคยประกาศไม่ขอร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกล สส.ในพรรคไม่โหวตให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี แตกต่างจาก สส.เพื่อไทยทุกคน ได้โหวตให้นายพิธา การคัดค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากพรรคประชาชน สมาชิกพรรคภูมิใจไทยเคยยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกล จากการปฏิบัติอย่าง 2 มาตรฐานต่อการขับสส.ออกจากพรรค รวมทั้ง สส.ของพรรค เคยอภิปรายโจมตีการแก้ไขมาตรา 112 อย่างรุนแรง ขณะที่พรรคประชาชนเอง มีดีลลับอะไรแอบแฝง นอกเงื่อนไขที่หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงไว้ ถึงแม้จะพยายามให้ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มาลงนาม MOU มา ยอมรับข้อตกลงต่างๆนานา ไม่ใช่แค่ตั้งสสร.แก้รัฐธรรมนูญ ให้นายกฯคนใหม่อยู่ในอำนาจ 4เดือนยุบสภาฯ มันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น เพียงแค่เปิดเผยไม่ได้ ใช่หรือไม่
“ในอดีตพรรคภูมิใจไทยเคยมองพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล พรรคประชาชน อุดมการณ์ต่างกันสุดขั้ว เป็นคนละแนวคิดการเมือง อนุรักษ์นิยม กับ เสรีประชาธิปไตย ชนิดที่ผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ ไม่ขอร่วมสังฆกรรมด้วย เป็นปลาคนละน้ำ แต่ในวันนี้ดูเสมือนว่าจะ กลับตาลปัตร พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ยอมทุกเงื่อนไข พรรคประชาชนเอง ทำตัวน่าผิดหวัง ตัดสินใจอย่างนี้ จะเป็นตราบาป ติดตัวไปตลอด และมีกองเชียร์จำนวนมากรู้สึกเศร้าใจ ขอให้เตรียมรับผลกระทบที่จะตามมาทางการเมืองด้วย”นายพร้อมพงศ์กล่าว