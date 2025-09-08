(คลิป) เศร้า! กู้ภัยโคราชนำแผงเหล็กไปกั้นฝายน้ำล้น ไม่ให้ชาวบ้านถูกน้ำป่าพัด กลับถูกน้ำซัดจมดับ 1 รอด 2

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เศร้า! อาสากู้ภัยนำแผงเหล็กไปกั้นฝายน้ำล้น ไม่ให้ชาวบ้านถูกน้ำป่าพัด กลับถูกน้ำซัดตกฝาย จมหายดับ 1 รอด 2 ราย นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความสูญเสียของเหล่าอาสากู้ชีพกู้ภัยที่เสียสละมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนแต่กลับต้องมาประสบเหตุเอง
วันนี้ ( 8 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงาน ภาพวิดีโอบันทึกเหตุการณ์การค้นหาผู้สูญหาย เป็นชาย 1 ราย พลัดตกฝายน้ำล้น บ้านซับเจริญ หมู่ 14 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อเวลาประมาณ 18.50 น . วานนี้ โดยร้อยเวร สภ.สีคิ้ว ได้รับแจ้งเหตุ บุคคลถูกระแสน้ำพัดตกลงฝายน้ำล้นที่บริเวณฝายน้ำล้นดังกล่าว จึงประสานเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมการกุศล (ฮุก 31) นครราชสีมา จุดสีคิ้ว พร้อมและทีมมนุษย์กบ ชุดเฉพาะกิจกู้ภัยใต้น้ำ ฮุก 31 นครราชสีมา ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาผู้สูญหาย ทราบชื่อคือ นายธีรัวัฒน์ เขียนสูงเนิน หรือ “บาส” อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 200 ม.1 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
จากการสอบถาม นายมด อายุ 23 ปี และ นายริค อายุ 20 ปี อาสากู้ชีพ-กู้ภัย 2 คน ที่รอดชีวิตจากกระแสน้ำพัด ทราบว่า อาสากู้ชีพ-กู้ภัย มากัน 3 คน จะนำแผงเหล็กไปกั้นบริเวณฝายน้ำล้นดังกล่าว เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดินข้ามหรือขับรถข้ามฝาย เนื่องจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน ทำให้มีมวลน้ำปริมาณมากไหลผ่านฝายน้ำล้น ซึ่งกระแสเชี่ยวกรากและไหลแรงขึ้นเรื่อยๆ
โดยระหว่างกำลังเดินข้ามฝาย เพื่อจะนำแผงกั้นไปวางอีกฝั่ง อาสากู้ชีพกู้ภัย 3 คน ถูกกระแสน้ำซัดตกลงไปในฝายน้ำล้น ซึ่ง 2 คนสามารถว่ายขึ้นฝั่งขึ้นได้ แต่อีกคนถูกกระแสน้ำดูดจมหายไป หลังจากนั้น จึงได้รีบประสานกู้ภัยชุดประดาน้ำ มาช่วยค้นหาเพื่อนอาสากู้ภัยฯ ที่สูญหาย
โดยทีมมนุษย์กบฯ ได้โรยเชือกไว้ยึดเกาะ ก่อนลงน้ำกระจายกำลังค้นหาร่างผู้สูญหายท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เวลาค้นหากว่า 3 ชั่วโมง จึงพบร่างของผู้สูญหายถูกกระแสน้ำวน ดูดจมเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำบริเวณใกล้กับสันฝาย ทีมมนุษย์กบฯ จึงค่อยๆ ช่วยกันนำร่างขึ้นมาอย่างทุลักทุเล ก่อนนำขึ้นบนฝั่ง โดยมีครอบครัว ญาติ เพื่อนๆ อาสากู้ชีพกู้ภัย และชาวบ้านที่เฝ้าดูการช่วยเหลือต่างพากันโศกเศร้าต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากร้อยเวร สภ.สีคิ้ว ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว ได้ให้กู้ภัยนำร่างส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลสีคิ้วหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน จึงนับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความสูญเสียของเหล่าอาสากู้ชีพกู้ภัย ที่มุ่งมั่นช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แต่กลับต้องมาประสบเหตุเสียเอง