แม่ฮ่องสอนสาหัส!เผยนาทีน้ำป่าถล่มผาบ่องตอนตีสี่ ทรัพย์สินรถราลอยหาย-วัวควายจมน้ำ บ้าน/โรงงานพังยับ

แม่ฮ่องสอน – ทล.108 เส้นทางเชื่อมแม่ฮ่องสอน ยังใช้การไม่ได้(เย็นวันที่ 27 ส.ค.68)!! หลังเจออิทธิพลพายุคาจิกิ ทำฝนหนักน้ำป่าหลากซัดผาบ่อง รุนแรงตอนตี 4 แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว..รถราลอยไปต่อหน้าต่อตา ทรัพย์สินเสียหาย วัวควายจมน้ำอื้อ..โรงงาน/บ้านพักผู้ผลิต OTOP ดังพังยับ
ความคืบหน้า เหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหนักในพื้นที่ ต.ผาบ่อง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เช้ามืดวันนี้(27 ส.ค.68) ซึ่งชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวและไม่คาดคิดว่าจะรุนแรง ส่งผลให้บ้านเรือน ข้าวของรวมถึงสัตว์เลี้ยงลอยหายไปกับกระแสน้ำ บางคนต้องหนีตายขึ้นที่สูงหรืออยู่บนหลังคาเพื่อเอาตัวรอด
นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านที่ไม่ทันเคลื่อนย้ายเจอกับข้าวของที่ไหลมากับน้ำทับถมจนเสียหายหนัก บางคันลอยหายไปกับน้ำต่อหน้าต่อตา รวมถึงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านทั้งวัว ควายที่หนีไม่ทันก็จมน้ำตาย บ้านเรือนแต่ละหลังเจอกระแสน้ำพัดเอาดินโคลนเข้าไปทับถม สิ่งของในร้านค้าก็ปลิวหายไปกับน้ำ
โดยเฉพาะที่ร้านถั่วคั่วสายฟ้า ที่ถือว่าเป็นแหล่งผลิตถั่วลายเสือและผลิตภัณฑ์ OTOP สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เจอกับกระแสน้ำพัดพังทั้งโรงงานผลิตและบ้านอยู่อาศัยราบเป็นหน้ากลอง
นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง เปิดเผยว่า กระแสน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ไม่มีอะไรเตือนมาก่อนหน้าเลย ชาวบ้านเองก็ไม่ทันตั้งตัวหรือไม่ทันเก็บข้าวของ จนทำให้เกิดความเสียหายมากที่สุดและในพื้นที่เองยังไม่เคยเจอกับน้ำป่าไหลหลากหนักขนาดนี้มาก่อน ขณะนี้ได้ประสานกับทางฝ่ายปกครอง ทหารและส่วนราชการอื่นๆ เร่งเข้ามาช่วยเคลียร์พื้นที่ โดยเฉพาะถนนหลวงหมายเลข 108 ยังไม่สามารถใช้การได้ และไม่มีทางเลี่ยงอื่นๆ ด้วย
ส่วนผู้ประสบภัยทั้งสามีและภรรยาที่เพิ่งได้รับการช่วยเหลือให้ออกมาจากบ้านได้ในช่วงสายๆ ก็เปิดเผยว่า กระแสน้ำเริ่มเข้ามาถึงตัวบ้านราวๆ ตีสี่ แต่ตอนแรกคิดว่าจะไม่รุนแรงมากนัก จึงไม่ทันเก็บข้าวของอะไร แต่สักพักระดับน้ำไหลหลากเข้ามาอย่างรวดเร็วจนต้องหนีขึ้นไปอยู่ที่ชั้น 2 ของบ้าน ข้าวของในบ้านก็เสียหายทั้งหมด เอกสารที่สำคัญก็ไหลไปกับน้ำ ตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเลยในชีวิต
นอกจากนี้ยังพบว่าอีกหลายหมู่บ้านของตำบลห้วยโป่งที่อยู่ต่อเนื่องกับตำบลผาบ่องนี้ เจอกับน้ำป่าไหลหลากไม่น้อย ทั้งสะพานเชื่อมต่อหมู่บ้านพังจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือราษฎรไปก่อน เนื่องจากกำลังหลักของทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่สามารถผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุของตำบลผาบ่องได้นั่นเอง