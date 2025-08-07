“ไอติม” ซัดรัฐฟังแต่ ขรก.ปมอุบลฯ เบิกงบแค่ 5.5 หมื่น "ธีรรัตน์” โต้ทันควัน จังหวัดใช้งบท้องถิ่น-เงินบริจาคก่อน

“ไอติม” ซัดรัฐฟังแต่ข้าราชการไม่ฟังเสียงประชาชน ปมอุบลฯ เบิกงบแค่ 5.5 หมื่น ทั้งที่อนุมัติไว้ 100 ล้าน ถามกลับควรต้องพึ่งเงินบริจาคหรือไม่ พร้อมเสนอเร่งเยียวยาผู้อพยพทั้งเศรษฐกิจและจิตใจ “ธีรรัตน์” ลุกโต้ทันควัน ยันลงพื้นที่อุบลฯ แล้ว 2 รอบ ไม่แต่งเติมข่าว ขออย่าใช้อคติ แจงรัฐบาลส่งงบพร้อม แต่จังหวัดใช้เงินท้องถิ่น-บริจาคก่อน ย้ำทุกฝ่ายหวังดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
วันที่ 7 ส.ค.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และโฆษกพรรค ได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง “แนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา” โดยเฉพาะกลุ่มผู้อพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยว่า เหตุใดรัฐบาลจึงไม่สามารถดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มผู้อพยพที่ไม่ได้รับการดูแลเพียงพอในช่วง 3–5 วันแรกของเหตุการณ์
“ข้อมูลจาก กมธ.การปกครองชี้ชัดว่า แม้ส่วนกลางอนุมัติงบทดรองราชการจังหวัดละ 100 ล้านบาท แต่อุบลราชธานีเบิกได้เพียง 55,000 บาทเท่านั้น ถ้ารัฐบาลยืนยันว่าไม่มีปัญหา งั้นคำพูดจากผู้ว่าฯ ที่โทรศัพท์มาอธิบายในสภาเมื่อสัปดาห์ก่อน เราจะยังเชื่อถือได้อีกหรือไม่?” นายพริษฐ์กล่าว
นายพริษฐ์กล่าวว่า ระบบเซลล์บรอดคาสต์ที่ใช้เตือนภัยประชาชนกลับถูกใช้งานเพียงครั้งเดียว ทั้งที่ควรใช้เป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารข้อมูลฉุกเฉิน พร้อมทั้งตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงไม่มี SOP (มาตรฐานปฏิบัติ) ชัดเจนในการดึงข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง เช่น กองทัพหรือฝ่ายความมั่นคง มากลั่นกรองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงที
นายพริษฐ์กล่าวอีกว่า ประชาชนบางส่วนไม่กล้าอพยพออกจากบ้าน เพราะกังวลเรื่องสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะวัวควาย ซึ่งปัจจุบันมีเกณฑ์เยียวยาเพียง 5 ตัวต่อครัวเรือน “ในพื้นที่จริง คนหนึ่งเลี้ยงวัวควายมากกว่านั้น การเยียวยาตามเกณฑ์เดิมมันไม่ครอบคลุม และทำให้ชาวบ้านไม่ยอมออกจากบ้านในช่วงวิกฤติ”
“เป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก ที่ระบบราชการของเราปล่อยให้เงินบริจาคของประชาชนต้องมาช่วยแทนงบของรัฐ ทั้งที่รัฐอนุมัติงบไว้แล้ว เป็นไปได้อย่างไรที่เราต้องพึ่งน้ำใจคนไทยทั้งประเทศ ทั้งที่มีงบอยู่ในมือแต่ใช้ไม่ได้” นายพริษฐ์กล่าว
ด้าน น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้แทนรัฐมนตรีว่าการฯ ได้ลุกขึ้นชี้แจงว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับสถานการณ์ชายแดนอย่างเต็มที่ พร้อมเปิดคลิปการลงพื้นที่ของตนในจังหวัดอุบลราชธานีถึง 2 ครั้ง ทั้งวันที่ 27 ก.ค. และ 3 ส.ค.
“ดิฉันลงพื้นที่ด้วยตัวเอง ไปเยี่ยมศูนย์พักพิง ไปดูเรื่องที่พัก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงมอบหมายกิจกรรมช่วยคลายเครียดให้ประชาชน และสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่โดยตรง” น.ส.ธีรรัตน์กล่าว
ส่วนประเด็นเรื่องการเบิกงบล่าช้าจังหวัดอุบลราชธานีเลือกใช้เงินบริจาคและงบท้องถิ่นก่อน เนื่องจากระเบียบให้เบิกจ่ายเงินท้องถิ่นได้ทันที โดยอุบลฯ ได้รับบริจาคสูงถึง 5.5 ล้านบาท ขณะที่จังหวัดอื่นๆ ได้เพียง 1–2 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามยอมรับว่า การจัดทำเอกสารเพื่อเบิกงบจากส่วนกลางมีความล่าช้า และได้สั่งการให้เร่งรัดแล้ว “เรื่องนี้ดิฉันรู้ก่อนที่ กมธ.จะประชุม ไม่ได้รอให้เป็นข่าวก่อนแล้วค่อยทำงานอย่างที่บางคนพยายามโจมตีรัฐบาล”
ในช่วงท้ายนายพริษฐ์ได้ตั้งคำถามเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจหรือไม่ เช่น การพักหนี้ การเพิ่มช่องทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่เข้าเกณฑ์ปัจจุบัน เช่น ผู้อพยพที่ไม่ได้รับความเสียหายถึงขั้นบ้านพังทั้งหลัง
น.ส.ธีรรัตน์ ตอบว่าทุกข้อเสนอแนะเรารับฟัง และจะกลั่นกรองด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง ไม่ใช่อคติหรือความขัดแย้งทางการเมือง พร้อมย้ำว่ารัฐบาลกำลังทำงานภายใต้ข้อจำกัดของระเบียบราชการ แต่ก็พยายามเต็มที่ในการดูแลประชาชนให้ครอบคลุม