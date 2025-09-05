ชาวขอนแก่นแห่ซื้อของไหว้วันสารทไทย/จีน พ่อค้าโอดวัตถุดิบปรับขึ้นแต่ยอมขายราคาเดิม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตลาดบางลำพูคึกคัก ชาวขอนแก่นฝ่าสายฝน ซื้อของไหว้ในวันสารทจีนและสารทไทย เผยปีนี้วันสารทไทยและจีนตรงกัน พ่อค้าโอดวัตถุดิบของไหว้ปีนี้ปรับราคาขึ้นหมด แต่เศรษฐกิจไม่เอื้อจำเป็นต้องขายในราคาเดิม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดสดบางลำภู เขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าประชาชนเดินทางฝ่าสายฝน เพื่อมาซื้อของไหว้ใช้ในวันสารทไทยและวันสารทจีน ซึ่งปีนี้วันสารทจีนตรงกับวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568 ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีน ถือเอาวันสารทีนกราบไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จึงมีประชาชนเดินทางออกมาซื้อของไหว้ตลอดทั้งวัน โดยสิ่งของส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ เป็ดต้ม ข้าวต้มมัด กระยาสารท ปลาดุกปิ้ง กบปิ้ง เครื่องไหว้หมากพลู
นายอำนวย ลิขิตวัน อายุ 39 ปี พ่อค้าขายของไหว้ กล่าวว่าวันนี้ทางร้ายสามารถขายของไหว้ได้ทั้ง 2 งานบุญ คือบุญสารทจีน และบุญเดือน 10 หรือบุญข้าวสาก ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่ 2 งานจะมาบรรจับกัน ซึ่ง 5 ปีจะมี 1 ครั้ง การค้าขายปีนี้ถือว่าคึกคักดี เพราะบุญสารทจีนและบุญเดือนสิบ
ทั้งคนอีสานและคนไทยเชื้อสายจีนต่างออกมาจับจ่าย ขณะที่ราคาสินค้ายังขายในราคาเดิม แต่ราคาวัตถุดิบปรับขึ้นโดยเฉพาะผลไม้องุ่น เดิมกิโลกรัมละ 180 บาท ราคาใหม่เป็น 240 บาท, สาลี่เดิม 220 บาท ราคาใหม่เป็น 350 บาทต่อ 1 ลัง 36 ลูก,
ฝรั่งเดิม 150 บาท ราคาใหม่เป็น 300 บาท ต่อ 10 กิโลกรัม, แก้วมังกรเดิม กก.ละ ไม่เกิน 10 บาท ราคาใหม่เป็น 30-35 บาท สาเหตุเนื่องจากการค้าชายแดนที่เกิดปัญหา ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างมากสินค้าในประเทศไทยอาจจะไม่พอขาย พอนำเข้ามาไม่ได้แต่ความต้องการสูงจึงปรับราคาขึ้นตามกลไกตลาด ฟักทองปีที่แล้วเคยซื้อ กก.15 บาท ปีนี้ปรับขึ้นเป็น กก.ละ 30 บาท
แม้ราคาวัตถุดิบแต่ละอย่างจะปรับขึ้นมาเท่าตัว แต่จำเป็นต้องขายราคาเดิม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ จึงไม่อยากซ้ำเติมลูกค้า โดยอาจลดปริมาณลงบ้าง
ด้านนางนิศาชล วงษ์ภูมี อายุ 59 ปี แม่ค้าในตลาดบางลำภู กล่าวว่าเช้านี้บรรยากาศยังไม่คึกคัก เพราะมีฝนตกตั้งช่วงเช้า ปีนี้ยังขายสินค้าราคาเท่าเดิมเหมือนปีแล้ว เป็ดราคาเริ่มต้นตัวละ 350 บาท ไก่ต้ม 220-250 บาท หมูต้มชิ้นละ 200 บาท
ส่วนราคาหมูสดปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา กก.ละ 10 บาท ขนมไหว้ปีนี้ ถือว่าได้รับความนิยม ขายดีทั้งขนมเข่งและขนมเทียนเริ่มต้นขายชิ้นละ 7-8 บาท ถ้าเทียบบรรยากาศค้าขายน่าจะสู้ปีที่ผ่านมาไม่ได้ต้องรอดูจนถึงช่วงเย็นอีกครั้ง