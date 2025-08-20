ปลุกสำนึกรักชาติ!ธงชาติผืนใหญ่สุดในขอนแก่นติดประดับกลางตลาดบางลำภู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธงชาติไทยขนาดความกว้าง 3 เมตร และยาว 50 เมตร ถูกนำมาประดับไว้บริเวณซุ้มประตุทางเข้าตลาดบางลำพู ฝั่งถนนกลางเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น ทำให้ประชาชนที่เข้ามาซื้อของในตลาดต่างถ่ายรูปเซลฟี่ไว้เป็นที่ระลึก
เพราะมองดูแล้วสวยงามและทำให้จิตใจรู้สึกฮึกเหิม ย้ำเตือนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย
น.ส.อารยานี เนียมประดิษฐ์ ผู้จัดการตลาดสดบางลำภู ขอนแก่น กล่าวว่า อยากติดอยากให้รู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองสำคัญ เพราะช่วงที่ผ่านมาละเลยกันมามากแล้วและมีปัญหาขนาดนี้แล้วทุกคนต้องตระหนักรู้ว่าเรากินอิ่มนอนอุ่น อยู่สบาย แต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่รับปัญหาแทนเราคือทหารและชาวบ้านที่อยู่แถบชายแดนรับผลกระทบโดยตรง ธงชาติไทยผืนนี้กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร น่าจะเป็นธงชาติไทยที่ยาวที่สุดในจังหวัดขอนแก่น ขนาดยังติดไม่เสร็จคนก็มาถ่ายรูป เห็นแล้วชื่นใจว่าคนไทยตื่นตัวในการรักชาติรักแผ่นดินกันมาก
ขณะที่ตลาดก็มีปัญหาเรื่องสินค้ามือสองที่นำเข้าจากทางประเทศกัมพูชา สินค้ามือสองที่ขายก็ยังพอมีอยู่แต่เป็นสต๊อกเก่าๆไม่มีของใหม่เข้ามา แต่ยังไม่ถือว่าขาดตลาด ส่วนเรื่องราคาปรับขึ้นไม่ได้เพราะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ เห็นใจผู้ประกอบการคนค้าขาย ราคาสินค้าขึ้นไม่ได้ ขึ้นแล้วจะขายไม่ได้
“อย่าว่าแต่มือสอง สินค้ามือหนึ่งก็กระทบเช่นกัน อาหารการกินกระทบหมดในตลาดยังคงขายราคาเดิมให้เยอะเหมือนเดิมแต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นพ่อค้าแม่ค้ายอมแบกรับต้นทุนไว้ในช่วงนี้”ผู้จัดการตลาดบางลำพูกล่าว