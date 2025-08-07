ทลฉ.จับมือทุกภาคส่วน ถกแก้จราจรติดขัดในเขตท่าเรือแหลมฉบัง เดินหน้าใช้ระบบจองคิวรถบรรทุก 100%

ศูนย์ข่าวศรีราชา — ทลฉ.ร่วมประชุมการแก้ไขปัญกาจราจรติดขัดภายในเขตท่าเรือฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หวังแก้ปัญหารถติดภายในเขตท่าเรือฯ ด้วยระบบ Truck Queue พร้อมชี้หากทุกฝ่ายร่วมมือ จะลดผลกระทบและทำให้การจราจรคล่องตัวขึ้น
วันนี้ ( 7 ส.ค.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) จัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดภายในเขตท่าเรือฯ โดยมี เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือฯ, นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือฯ คณะผู้บริหาร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องศรีราชา ชั้น 3 โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เรือโทยุทธนา กล่าวว่า ปัญหาการจราจรในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นปัญหาสะสม โดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายจนถึงเที่ยงคืน ซึ่งมีปริมาณตู้สินค้าหนาแน่นจนเกิดการจราจรติดขัด สร้างความล่าช้าและกระทบต่อภาพรวมของระบบโลจิสติกส์ ดังนั้นท่าเรือฯ จึงเดินหน้าใช้นโยบาย ระบบจองคิวรถบรรทุก (Truck Queue) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อกระจายปริมาณรถเข้าออกให้ทั่วถึงทุกช่วงเวลา
“ท่าเรือแหลมฉบังเปิดดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด หากสามารถกระจายตู้สินค้าได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ระบบขนส่งคล่องตัว เครื่องจักรทำงานเต็มประสิทธิภาพ และลดความแออัดในเขตท่าเรือได้” ผอ.ทลฉ. กล่าว
“ปัญหาหลักยังเกิดขึ้นในช่วงก่อนวันหยุดยาว จึงต้องอาศัยการวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ แม้ระบบ Truck Queue จะทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนมีต้นทุนเพิ่มขึ้นบ้างในช่วงแรก แต่หากทุกฝ่ายร่วมมือ ภาพรวมจะทำให้ต้นทุนลดลงในระยะยาว”
พร้อมย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงย่อมมีความกังวลในช่วงเริ่มต้น แต่หากไม่ปรับตัว ปัญหาก็จะไม่ถูกแก้ไข โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมลดผลประโยชน์ส่วนตนบ้าง เพื่อคืนกลับสู่ผลประโยชน์ส่วนรวม
เรือโทยุทธนา ยังกล่าวถึง โครงการขยายท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกในระยะยาวที่จะช่วยรองรับตู้สินค้าได้มากขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปี และจะช่วยกระจายปริมาณขนส่งให้ดียิ่งขึ้น