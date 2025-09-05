บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของเซ่นไหว้ช่วงเทศกาลสารทจีนเมืองอ่างทองคึกคักว่าปีก่อน

อ่างทอง - ชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายสั่งจองสินค้าคึกคัก ด้าน แม่ค้าเผยปีนี้ เป็ดไก่ปรับตัวเพิ่มราคาขึ้นเล็กน้อย แต่ขายดีกว่าปีที่ผ่านมา
วันนี้ ( 5 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของเซ่นไหว้บรรพบุรุษเนื่องในช่วงเทศกาลสารทจีน ที่บริเวณตลาดสดเทศบาล 2 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ออกมาจับจ่ายซื้อของเซ่นไหว้ช่วงเทศกาลสารทจีนคึกคัก มีชาวบ้านออกมาจับจ่ายและสั่งจองสินค้าเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศการจับจ่ายปีนี้ ดูคักคักกว่าปีที่ผ่านมาโดยวันที่ 5 ก.ย.ปีนี้เป็นจ่าย ส่วนวันที่ 6 ก.ย. เป็นวันไหว้ของเทศกาลสารทจีนในปีนี้
ป้าเล็ก แม่ค้าขายเป็ดพะโล้ วัย 70 ปี กล่าวว่า เทศกาลสารทจีนปีนี้ คึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมา มีชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายของเซ่นไหว้กันมากกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาหมู เป็ดไก่และสินค้าอื่นๆปรับตัวขึ้นตั้งแต่สงการณ์ปีที่ผ่าน ไก่ต้ม ตัวละ 240 บาท เป็ดพะโล้ ตัวละ 440 บาท ส่วนหมูต้ม ชิ้นละ 150-180-200 บาท ขนมเข่ง ขนมเทียน ชิ้นละ 8 บาท ส้มจีน ขายที่ราคากิโลกรัมละ 100-150 บาท ส้มเขียวหวานสายน้ำผึ้ง กก.ละ 80 บาท ส้มแมนดารินราคา กก.ละ100 บาท สาลี่ กก.ละ60บาท ทับทิมลูกละ50 บาท แก้วมังกร กก.ละ70บาท องุ่นกิโลกรัมละ100 บาท