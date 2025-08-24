ภาครัฐ-ประชาสังคมนครศรีธรรมราช ลงนาม 23 อำเภอ ขยายผลต้นแบบงานปลอดเหล้า 1 อำเภอ 1 งานปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมดี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว ตำรวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ป้องกันจังหวัด ศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน และศูนย์เสมารักษ์ประจำอำเภอ ทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อปกป้อง และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่เด็กเยาวชน โดยขยายผลโมเดลการจัดงานวันสารทเดือนสิบและงานกาชาด บริเวณทุ่งทาลาด ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และปัจจัยเสี่ยง
นายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้า และผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การลงนามวันนี้แสดงให้เห็นความพร้อมใจของทุกภาคส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่ดี โดยขยายผลโมเดลการจัดงานวันสารทเดือนสิบและงานกาชาด บริเวณทุ่งทาลาด ที่พบว่า เมื่อการจัดงานมีความปลอดภัยทำให้มีการท่องเที่ยวที่มากขึ้นกว่าแสนคนตลอด 15 วัน ครอบครัวรู้สึกปลอดภัยที่จะให้ลูกหลานมาเที่ยวงาน ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ การจัดงานประสบความสำเร็จสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์งานที่อันตรายเป็นงานที่ปลอดภัยได้ สำหรับปี 2568 งานสารทเดือนสิบจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 26 ก.ย. มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การเสวนาผลดีของงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชนด้วย
นอกจากนี้ เรายังได้ขยายผลสำเร็จข้างต้นไปยังอำเภออื่น โดยเบื้องต้นแต่ละอำเภอจะมีเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) ร่วมเป็นคณะทำงาน และร่วมกันกำหนดว่า งานประเพณีเทศกาลในอำเภอของตนเองนั้นจะเป็นงานอะไร เช่น อำเภอสิชลงานประเพณีชักพระ อำเภอพรหมคีรี งานวันชาวสวน อำเภอชะอวด งานดอกจูดบาน และอำเภอลานสกา งานมังคุดหวาน เป็นต้น เมื่อกำหนดได้แล้วจะประกาศเป็นนโยบายของพื้นที่ต่อไป
ด้าน นายธีระ วัชรปราณี ผู้อำนวยการเครือข่ายงดเหล้า กล่าวว่า ประเพณีเทศกาลประจำท้องถิ่น รวมทั้งงานกาชาดของแต่ละจังหวัดเป็นพื้นที่จัดงานสาธารณะ และส่วนใหญ่จัดในสถานที่ราชการ การที่มีคนหลากหลายวัยอาชีพมาท่องเที่ยวย่อมต้องการความปลอดภัยมาอันดับแรก ที่ผ่านมาเครือข่าย ร่วมกับ สสส. มีโครงการพื้นที่สาธารณะงานบุญประเพณีเทศกาลปลอดเหล้าปลอดภัย กว่า 200 งานทั่วประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2551 ได้เสนอให้กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายงานกาชาดปลอดเหล้า โดยนายชวรัตน์ ชาญวีรกุล ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลที่ผ่านมากว่า 20 ปี พบปัญหาสำคัญ คือ ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะใช้กลยุทธ์เป็นสปอนเซอร์จัดงานแล้วแฝงการโฆษณา หรือมีการส่งเสริมการขายผ่านลานเบียร์ กิจกรรมแสดงดนตรีคอนเสริต์ กลายเป็นสร้างค่านิยมการดื่มการขายที่ไม่รับผิดชอบ
“ภาครัฐต้องเข้มแข็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมไม่รับเงินจากธุรกิจเน้นนโยบายของจังหวัดเพื่อควบคุมให้เกิดความปลอดภัย จะเป็นรากฐานสำคัญให้การท่องเที่ยวสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และยังเป็นการเสริมคุณค่าประเพณีที่ดี ซึ่งควรขยายผลให้เกิดขึ้นทุกงานดังตัวอย่างของการทำ MOU ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้” นายธีระ กล่าว