CPF ส่งสินค้า-แคมเปญ ‘สารทจีน’ ชูความสะดวก สะอาด อร่อยตอบโจทย์คนยุคใหม่ไหว้บรรพบุรุษ

เทศกาลสารทจีน หรือ เทศกาลจงหยวน (Zhongyuan Festival) กำลังจะเวียนเข้ามาถึงในวันที่ 6 กันยายน 2568 นี้ ผู้บริโภคยุคใหม่ยังคงให้ความสนใจเทศกาลนี้ ซึ่งลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ผ่านการทำพิธีเซ่นไหว้ด้วยสิ่งของมงคลต่างๆ ในอีกมุมหนึ่งสารทจีนได้กลายเป็นช่วงเวลาที่แบรนด์ต่างๆพร้อมใจกันยกระดับประสบการณ์ “การไหว้” ให้กลายเป็นกิจกรรมที่ร่วมกลุ่มของครอบครัว โดยนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์เรื่องการ เตรียมของไหว้ที่สะดวก สะอาด และอร่อย
“สารทจีน” ไหว้ไม่ยาก แค่มีใจ...ที่เหลือ CP จัดให้ครบ
ล่าสุดบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP Axtra จัดกิจกรรม “ไหว้ให้ได้ดี” ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 6 ก.ย. 2568 ซึ่งมีทั้งการแจก คู่มือไหว้มหามงคล เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการมากกว่า 40 รายการ ที่ Makro และ Lotus’s ทุกสาขา
งานนี้นอกจากพบกับพรสุดพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นสะท้านฟ้า โปรเป็ดพะโล้ เพียง 419 บาท รอดพ้นปลอดภัยทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะบินกลางอากาศหรือลอยในน้ำ ก็เหนือทุกดราม่า
โปรไก่ต้ม เพียง 359 บาท เปิดรับสิ่งใหม่ในยามเช้าเหมือนไก่ที่ตื่นเช้า สะท้อนความก้าวหน้าทุกด้านของชีวิต และโปรขาหมูและคากิพะโล้ 355 บาท เหลือกินเหลือใช้ ความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี
ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับ “การ์ดแดงเฮงปัง” ที่บรรจุการ์ดมูดวงเฮง ปักหมุด 5 ศาลเจ้าดัง การ์ดส่งพรมหารวย สำหรับเขียนคำขอพรส่งต่อผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์ เมื่อซื้อครบ 899 บาท
ห้าดาวจัดเต็มชุดไหว้ซาแซ
ส่วนแบรนด์ Five Star จัดเตรียมเมนูไหว้เจ้า แสนพิเศษ อาทิ เป็ดพะโล้พร้อมเครื่องใน ราคา 380 บาท ไก่ต้มน้ำปลาพร้อมเครื่องใน ราคา 199 บาท ไก่ย่างพร้อมเครื่องใน ราคา 199 บาท ไก่จ๊อสูตรต้นตำรับ ราคา 20 บาท/ไม้ โดย สั่งจองได้ตั้งแต่ 1–9 ก.ย. 2568 ที่ร้านห้าดาวทุกสาขา (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
Chester’s เสิร์ฟความสะดวกแบบ GEN ใหม่
สำหรับสายไหว้แบบมินิมอล Chester’s เปิดตัวชุดไหว้สุดคุ้มที่ “สะดวก อร่อย ครบจบในกล่องเดียว” พร้อม 4 ซอสดิปให้เลือก อาทิ ชุดไหว้ไก่ย่าง ลดราคาเหลือ 359 บาท จากปกติราคา 390 บาท ชุดไหว้ไก่ย่าง & ไก่ทอด ราคา 369 บาท จากปกติราคา 498 บาท โดยโดยโปรโมชั่นตั้งแต่ วันนี้ – 6 ก.ย. 2568 สำหรับเฉพาะทานที่ร้านและนำกลับเท่านั้น
จะเห็นว่า “วันสารทจีน” ได้กลายเป็นเทศกาลแห่งการสร้างแบรนด์ ไม่ใช่แค่การขายของไหว้ แต่คือการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมาย เชื่อมโยงผู้บริโภค