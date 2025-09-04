อบจ.ขอนแก่นลุยช่วยเหลือชาวภูผาม่านน้ำท่วม สั่งเตรียมพร้อมหากต้องอพยพ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-อบจ.ขอนแก่น ลุยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอภูผาม่าน พร้อมประสานผู้นำท้องถิ่นเฝ้าระวัง-จัดพื้นที่ปลอดภัย เตรียมพร้อมอพยพหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
วันนี้(4 ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนา ช่างเหลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายปรัชญา ทองแท่งไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอภูผาม่านลงพื้นที่อำเภอภูผาม่าน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.โนนคอม ต.ภูผาม่าน และ ต.วังสวาป รวมกว่า 259 ครัวเรือน
นายวัฒนา ช่างเหลา นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยจากข้อมูลพบว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวนี้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประกอบด้วย ต.โนนคอม 230 ครัวเรือน ต.ภูผาม่าน 15 ครัวเรือน และ ต.วังสวาป 14 ครัวเรือน
"อบจ.ขอนแก่น ขอยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะพื้นที อ.ภูผาม่าน และพื้นที่อำเภอทางตอนบนของจังหวัดที่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับพื้นที่ราบลุ่ม และเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านของเขตแม่น้ำเชิญ ซึ่งยณะนี้ระดับน้ำบางจุดเริ่มลดระดับลงแล้ว แต่จากอิทธิพลของพายุทาจิกิ ต่อเนื่องมาถึงพายุหนองฟ้า ขณะนี้ยังคงทำให้หลายพื้นที่มรฝนตกและมีมวลน้ำไหลจากพื้นที่จังหวัดข้างเคียงไหลเข้ามาในพื้นที่จึงจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอดทั้ง 24 ชม."
นายวัฒนา กล่าวต่อว่า จังหวัด และ อบจ.รวมทั้งหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำชุมชนในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งยังคงจัดหาพื้นที่ทีปลอดภัย เพื่อเตรียมการอพยพประชาชนหากเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำผ่าไหลหลาก รวมทั้งดินโคลนถล่ม
ทั้งยังมีการจัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ การให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ตามแผนเผชิญเหตุและรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างเต็มและตลอดทั้ง 24 ชม.