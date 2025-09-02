ฉาวไทยลีก 2 แข้งหนุ่ม ขอนแก่น ยูไนเต็ด หวั่นไม่ปลอดภัย โร่แจ้งความ สส.เพื่อไทยคนดัง ของขึ้นหวิดวางมวย เงื้อมือจะตบ พร้อมขู่ “อย่ามานักเลงแถวนี้” ล่าสุดสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เรียกแจงด่วน!
เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก สำหรับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 2 ระหว่าง ขอนแก่น ยูไนเต็ด และ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา โดย นายวัฒนา ช่างเหลา ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว ระบุว่า “นัดนี้มีนักเลงตบหน้า และข่มขู่นักบอลเราช่วงพักครึ่งด้วยนะครับ โดย เพจ Think Curve - คิดไซด์โค้ง ได้แฉพฤติกรรม หลังผู้เล่นขอนแก่น ยูไนเต็ด เข้าแจ้งความบันทึกประจำวัน ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ว่าถูกผู้บริหาร ของศรีสะเกษ ยูไนเต็ด เข้ามาข่มขู่ว่า ”อย่ามานักเลงแถวนี้“ พร้อมกับเงื้อมือจะตบ แต่ผู้แจ้งจับมือไว้ได้ทันก่อน
พร้อมให้การว่า ตนได้เดินทางมาแข่งฟุตบอลรายการไทยลีกสอง ในคู่ระหว่างศรีสะเกษ ยูไนเต็ด กับขอนแก่น ยูไนเต็ด ในระหว่างที่มีการพักครึ่งของการแข่งขัน ในขณะที่ผู้แจ้งกำลังจะเดินเข้าห้องแต่งตัว ได้มีนายธเนศ เครือรัตน์ ที่ปรึกษาสโมสรศรีสะเกษ ยูไนเต็ด เดินเข้ามาหาผู้แจ้ง พร้อมชี้หน้า และพูดว่า ”อย่ามานักเลงแถวนี้“ พร้อมกับเงื้อมือ เพื่อจะตบหน้าผู้แจ้งแต่ถูกผู้แจ้งสามารถจับมือไว้ได้ ก่อนที่จะโดนหน้า ผู้แจ้งจึงมาลงบันทึกประจำวันไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ FA Thailand ได้ทำหนังสือถึงประธานสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด ขอให้ชี้แจงเหตุการณ์ผิดปกติในการแข่งขัน ถึงการแสดงความไม่พอใจกระทบกระทั่งกัน และพยายามที่จะทำร้ายร่างกาย ระหว่างนายธเนศ เครือรัตน์ ที่ปรึกษาสโมสรศรีสะเกษ ยูไนเต็ด และนักฟุตบอลของสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด ก่อนที่เพื่อนร่วมทีมได้ช่วยกันแยกทั้งสองคนกลับเข้าห้องพัก ทั้งนี้เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ช่วงระหว่างพักครึ่งเวลา จึงขอให้สโมสรได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ และชี้แจงกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมนำส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมกลับมายังฝ่ายการแข่งขันไทยลีก ภายในวันที่ 1 กันยายน 2568 ต่อไป
ทั้งนี้จากการตรวจสอบ พบว่าคู่กรณีกับนักเตะ ที่ปรากฏในใบบันทึกประจำวัน ทราบชื่อ นายธเนศ เครือรัตน์ ที่ปรึกษาสโมสรศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ยังมีอีกตำแหน่ง คือ สส. ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นสส. คนดังในพื้นที่ภาคอีสาน จึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าพฤติกรรมลักษณะนี้ เมื่อเทียบกับคุณวุฒิ และวัยวุฒิ นั้นเหมาะสมหรือไม่