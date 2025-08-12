ท่องเที่ยวภูผาม่านคึกคัก! รับหยุดยาววันแม่ แนะเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ป้ายบอกทาง/ซ่อมถนน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-อ.ภูผาม่านคึกคัก หยุดยาววันแม่แห่งชาติ นักท่องเที่ยวไทย/ต่างชาติ แห่ชมความงามสระมรกต และแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง จนรีสอร์ทและที่พักเต็มหมด นักเที่ยวแนะหน่วยงานรัฐควรทำป้ายบอกทาง ซ่อมแซมถนน ให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน เนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้ ที่จังหวัดขอนแก่น พบว่าแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอภูผาม่าน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวขอนแก่น และจังหวัดต่างๆเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากอำเภอภูผาม่าน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ พร้อมที่พักรองรับ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวช่วงนี้มากกว่าปกติ
อาทิ สระมรกต เป็นบ่อน้ำที่เกิดจากการระเบิดหินของโรงโม่หิน จะมีน้ำสีเขียวมรกตสวยงาม พบนักท่องเที่ยวต่างมาสัมผัสชมความงาม เก็บภาพความสวยงามจำนวนมาก ขณะที่ช่วงเย็นทุกวันจะมีฝูงค้างคาวนับล้านตัว บินออกหากินในช่วงเย็น โดยจะบินออกเป็นสายยาวหลายกิโลเมตร ถือเป็นความงามตามธรรมชาติ จึงมีนักท่องเที่ยว มารอชมในทุกครั้งที่มาเที่ยวอำเภอภูผาม่าน
น.ส.จุฑามาศ หัตถกุลชัย อายุ 40 ปี ชาว อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า รู้จักสระมรกต หรือบูลลากูน จ.ขอนแก่น ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เพราะถ่ายภาพสวย และเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมยาก ทำให้วันหยุดยาววันแม่ปีนี้ เมื่อได้มากราบคุณแม่ที่ขอนแก่น จึงถือโอกาสมาชมความสวยงามของสระมรกตแห่งนี้ทั้งครอบครัว ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง เพราะสวยจริง เมื่อมาเที่ยวแล้ว ก็ได้อุดหนุนชุมชบซื้อสินค้าโอทอป โดยเฉพาะกล้วยฉาบ กล้วยแดดเดียว หรือผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนที่นำมาจำหน่ายในราคาถูกอีกด้วย
“อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูเรื่องป้ายบอกทาง หรือปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันมากวิ่งตามจีพีเอส หรือโลเคชั่นอย่างเดียว อาจจะหลงทางได้ อยากให้จังหวัด หรืออบจ.หรือหน่วยงานท้องถิ่น สนับสนุนและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี้ ให้คงความสด ความงามและความประทับใจแบบนี้ต่อไป” น.ส.จุฑามาศ กล่าว
ด้านนายวัฒนา ช่างเหลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าขอบคุณนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามทางธรรมชาติที่สระมรกต อ.ภูผาม่าน ซึ่งถือเป็นอันซีลการท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแส และได้รับความนิยมทั้งจากนักท่องเที่ยวในพื้นที่ นักท่องเที่ยวจากหลายๆจังหวัด และนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างมาก เพราะมีลักษณะเป็นสระน้ำสีฟ้ามรกตขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูน มีสีฟ้ามรกตใสสะอาด ตัดกับภูเขาหินปูนสีเทา ที่มีลักษณะคล้ายหุบเหวเรียกได้ว่าสวยงามตามธรรมชาติได้อย่างลงตัว
ขอนแก่นมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติและมีความสวยงามซ่อนอยู่ในทุกอำเภอ ซึ่งจากนี้ไปจะประสานงานหน่วยงานระดับพื้นที่ ทั้งเทศบาล และอบต.รวมถึงสมาชิกสภาจังหวัดของแต่ละอำเภอ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทั้งจังหวัด ตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่อบจ.จะกระทำได้ โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งป้ายบอกเส้นทาง, ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว, การอัพเดตข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ รวมไปถึงห้องน้ำ หรือการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว สามารถเข้ามาเที่ยวขอนแก่นได้ทุกวันแบบไม่เบื่อ