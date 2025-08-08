ออมสิน มอบเงินช่วยเหลือทหารบาดเจ็บ-ครอบครัวผู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ กรณีไทย-กัมพูชา แล้วกว่า 6.6 ล้านบาท

ออมสิน มอบเงินเป็นกำลังใจแก่ทหารหาญทุกรายที่บาดเจ็บยังรักษาตัว พร้อมเงินประเดิมเป็นทุนอาชีพเสริมแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ รวมความช่วยเหลือถึงขณะนี้กว่า 6.6 ล้านบาท
นายวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายหน่วยงานและสถาบันการเงินของรัฐ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติ และพลเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา
- ธนาคารจึงมอบความช่วยเหลือ เป็นเงินรายละ 50,000 บาท แก่ผู้บาดเจ็บทุกรายที่ยังรักษาตัวตามรายชื่อที่รวบรวมได้ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2568 จากโรงพยาบาลรวม 8 แห่ง เพื่อเป็นการส่งกำลังใจ
- ธนาคารยังมอบโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ ทั้งทหารและพลเรือน ด้วยการฝึกอาชีพให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมมอบเงินทุนตั้งต้นให้รายละ 30,000 บาท
- โดยก่อนหน้านี้ ธนาคารได้มอบเงินงบประมาณส่วนแรก ในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และตราด เพื่อใช้ในการสนับสนุนของใช้ที่จำเป็น
ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนคนไทยในทุกวิกฤติ ให้ก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากและเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง โดยจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังตามเจตนารมณ์ของการเป็นธนาคารเพื่อสังคม