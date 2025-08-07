เพิ่มสภาพคล่องด้วย 4 สินเชื่อพิเศษ จากออมสิน ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก เยียวยาเหตุชายแดน-น้ำท่วม

ออมสิน เร่งเพิ่มสภาพคล่องด้วย 4 สินเชื่อพิเศษ ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก เยียวยาเหตุชายแดน-น้ำท่วม ขานรับนโยบายรัฐ เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต
นายวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ธนาคารมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา และอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สิน การดำรงชีวิต และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชน ธนาคารได้ดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม โดยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการคลัง ออกมาตรการทางการเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ 4 ประเภท โดยทุกประเภทคิดอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก ไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ยในช่วงเริ่มต้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและฟื้นคืนสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น
มาตรการสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้
- สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเสริมสภาพคล่อง ไม่ต้องใช้หลักประกัน
- สินเชื่อฟื้นฟูบ้าน เพื่อต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
- สินเชื่อฟื้นฟูรายย่อย เพื่อเป็นเงินทุนหรือซ่อมแซมสถานประกอบการ ไม่ต้องใช้หลักประกัน
- สินเชื่อฟื้นฟู SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูกิจการ
ยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
*ทั้งนี้ ให้กู้เท่าที่จำเป็นและความสามารถในการชำระคืน เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารออมสิน ยังคงยึดมั่นบทบาท “ธนาคารเพื่อสังคม” ที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ และพร้อมเป็นพลังทางการเงินในการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม