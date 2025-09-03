หนุ่มใหญ่หลอนยาแว่วเสียงคนเขมรอยู่บนบ้านเอาน้ำมันราดตัวขู่จุดไฟเผา

อุดรธานี - ชายคุ้มคลั่งหน้าสถานีขนส่งอุดรฯ เทน้ำมันขู่จุดไฟเผาตัวเอง เรียกร้องพบนักข่าว อ้างมีคนเขมรอยู่บนบ้าน ทำเอาแตกตื่นทั้งถนน ด้านตำรวจ – รปภ.รีบเข้าระงับเหตุได้ทัน ด้านพ่อบอกลูกหลอนยา
บ่ายวันนี้ (3 ก.ย. 2568) ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งเหตุชายมีอาการคุ้มคลั่งถือถังน้ำมันขู่จุดไฟเผาตัวเอง บริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 อุดรธานี หลังรับแจ้งตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองอุดรธานีรีบรุดไปตรวจสอบ พบนายอรุณ แก้วเคน หรือหลอง อายุ 45 ปี ถือถังบรรจุของเหลวคล้ายน้ำมัน เทราดลงพื้น พร้อมส่งเสียงโวยวายเรียกร้องขอพบสื่อมวลชน สร้างความแตกตื่นแก่ประชาชนและผู้โดยสารที่อยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ซึ่งอยู่ใกล้เคียง ให้นำถังดับเพลิงมาเตรียมพร้อม จังหวะที่นายอรุณกำลังโวยวาย รปภ.ได้ฉีดพ่นสารเคมีใส่ ก่อนตำรวจจะเข้าควบคุมตัวไว้ได้สำเร็จ
ขณะถูกควบคุมตัว นายอรุณยังคงตะโกนโวยวาย โดยอ้างว่า การที่ตนเอาน้ำมันมาเทราดเพราะอยากเรียกร้องความสนใจและต้องการให้สื่อมวลชนช่วยนำเรื่องราวของตนไปเผยแพร่ “เวลาเล่าให้ใครฟัง เขาก็บอกว่าหลอน บอกว่าเล่นยา แต่ผมยืนยันว่าไม่ได้ป่วย และไม่ได้เสพยา ที่บ้านผมได้ยินเสียงร้องโหด ๆ อยู่บนบ้าน คล้ายภาษาเขมร แต่พอตำรวจมาตรวจสอบก็ไม่เจออะไร” นายอรุณ กล่าวอ้าง
ด้านนายจอม แก้วเคน อายุ 80 ปี บิดาของนายอรุณ เปิดเผยว่า ลูกชายเพิ่งยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ไม่นาน และมีอาการประสาทหลอน ได้ยินเสียงแปลก ๆ ภาษาเขมร ทั้งที่คนในบ้านภรรยาและลูกไม่ได้ยินเสียงใด ๆ เลย “ช่วงนี้เขาไม่ค่อยกลับบ้าน ไปนอนอยู่ในรถสามล้อ ปล่อยปละละเลยลูกเมีย คงเพราะฤทธิ์ยาเสพติดทำให้ร้อนรุ่มและคุ้มคลั่ง อยากให้ลูกชายได้รับการบำบัดรักษาให้หาย” พ่อกล่าวด้วยน้ำเสียงเป็นห่วง
หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายอรุณฯ ตรวจปัสสาวะหาสารเพติด เบื้องต้นผลพบมีสารเสพติดในร่างกาย พร้อมแจ้งข้อหา ก่อความเดือดร้อนรำคาญ และเสพยาเสพติด ก่อนแจ้งญาติให้ทราบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป