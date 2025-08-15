“ภูมิธรรม” ชี้ปมพลทหารออกจากค่ายยิงชาวบ้าน ผู้รับผิดชอบต้องลงไปดูอย่างเอาใจใส่

“ภูมิธรรม” ชี้ผู้รับผิดชอบต้องลงพื้นที่ไปดูอย่างเอาใจใส่ หลังพลทหารชายแดนคุ้มคลั่ง ยันมีหน่วยงานดูแลเรื่องสุขภาพจิตตั้งแต่ต้น
วันนี้(15 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีพลทหารในพื้นที่ชายแดน ได้ออกจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมอาวุธปืนเล็กยาว และกระสุนจำนวนหนึ่ง ก่อนจะยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จนได้รับบาดเจ็บว่า ตนคิดว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้น ผู้ที่รับผิดชอบต้องลงไปดูอย่างเอาใจใส่
เมื่อถามว่า เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งพลทหารและผู้ที่อยู่หน้างานเกิดจากภาวะเครียด จะต้องส่งเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ไปดูหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ไปอยู่แล้วตั้งแต่ต้น