“สุรเดช” จี้ ปชน.โชว์บริหารชาติร่วมรัฐบาลอย่ากั๊กเป็นพระเอก แนะผ่าทางตันยุบสภา-นายกฯพระราชทาน

รองหน.พปชร. จี้ ปชน. แสดงศักยภาพเข้าร่วมรัฐบาลบริหารประเทศเลย ไม่ต้องกั๊ก ทำตัวเป็นพระเอก เรียกร้องความสนใจ จะเลือกใครก็เอาให้ชัด พร้อมแนะ 2 ทางออกผ่าทางตันประเทศ “ยุบสภา-ขอนายกฯพระราชทาน”
วันนี้ (1ก.ย.) นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองที่ยังอึมครึม เพราะพรรคประชาชนยังไม่ตัดสินใจว่าจะโหวตให้พรรคเพื่อไทยหรือพรรคภูมิใจไทยว่า ความเห็นส่วนตัวตนคิดว่าพรรคประชาชนควรแสดงท่าทีให้ชัดเจนว่าจะเลือกทางไหนกันแน่ ไม่ควรปล่อยให้สถานการณ์อึมครึม จนประชาชนสับสนอยู่ในขณะนี้ เพราะถึงอย่างไรประเทศก็ควรจะมีทางออกที่จะเดินหน้าต่อไป
“ผมไม่เข้าใจว่า ทำไมพรรคประชาชนต้องยื่นเงื่อนไขว่าจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาล เพราะความจริงเขาก็มีศักยภาพ มีคนที่มีคุณภาพเยอะแยะ ทำไมไม่พิสูจน์ตัวเองเข้ามาร่วมบริหารประเทศเลย จะพรรคภูมิใจไทยหรือเพื่อไทย ก็เลือกมา อย่ามาทำตัวเป็นพระเอกให้ทุกคนต้องมาสนใจหรือต้องมาลุ้นเลย สงสารประเทศที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นบ้าง แม้ว่าจะมีเวลาไม่นาน ที่กำหนดไว้ 4 เดือน ก็ไม่น่าเป็นปัญหา แต่หากพรรคประชาชนไม่ตัดสินใจเลือกเข้าร่วมทำงานกับฝ่ายไหน ทุกอย่างก็จะติดล็อคไปหมด ทำงานลำบากเพราะถูกคุมด้วยพรรคประชาชน ไม่ว่าเป็นการประชุมเรื่องกฎหมายหรือประชุมเรื่องใด หากพรรคประชาชนไม่เอาด้วย สภาก็จะล่มทันที ดังนั้นจึงอยากเสนอให้พรรคประชาชน ควรจะตัดสินใจร่วมรัฐบาลไปเลย ไม่ต้องกั๊กแค่โหวตเลือกนายกฯเท่านั้น”
ผู้สื่อข่าวถามว่า ตอนนี้มีข่าวว่าพรรคประชาชนจะไม่ตัดสินใจโหวตให้พรรคไหนเลย คิดว่าจะมีปัญหาทำให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ นายสุรเดช กล่าวว่า ถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับกดดันให้มีการยุบสภาให้ได้ แสดงว่ามีเจตนา เพราะถ้าไม่ร่วมรัฐบาลและไม่โหวตใครก็เท่ากับเป็นการบังคับให้ยุบสภา ซึ่งหากเป็นเช่นนี้จะยุบสภาได้หรือไม่ก็ต้องไปตีความกันอีก ฝ่ายกฎหมายบางกลุ่ม บางคนบอกว่ายุบสภาได้ แต่จะต้องทำเรื่องกราบบังคมทูลให้เป็นพระราชวินิจฉัยของพระองค์ท่าน ว่าสมควรหรือไม่ในสถานการณ์อย่างนี้ หรือจะทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะต้องไปตีความกันอีกที ส่วนอีกทางหนึ่งคือการขอนายกฯพระราชทาน ถ้าบ้านเมืองจะวุ่นวายอย่างนี้ ไม่มีใครโหวตให้ใครแบบนี้ แย่งกันที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลก็มีอีกทางหนึ่งคือต้องมีคนกลางเข้ามาซึ่งก็คือนายกฯพระราชทานนั่นเอง และในอดีตก็เคยมีนายกฯพระราชทาน ดังนั้นจะมี 2 วิธีเท่านั้นคือจะต้องหาทางยุบสภาให้ได้ หรือการมีนายกฯพระราชทาน ซึ่งนายกฯพระราชทานสามารถยุบสภาได้ ที่สำคัญคือต้องมีนายกฯตัวจริง จะได้จบปัญหา แต่ถ้าเป็นนายกฯที่มาจากการรักษาการ จากรองนายกฯ ก็ยังเป็นประเด็นกฏหมายที่จะต้องมาตีความกันอีก เพราะฉะนั้นต้องให้เกิดนายกฯใหม่ที่เป็นตัวจริงเท่านั้น
เมื่อถามว่าหากมีการยุบสภาแล้วมีคนไปร้อง ก็จะเป็นเงื่อนไขที่จะต้องรอความชัดเจนจากศาลก่อนหรือไม่ นายสุรเดช กล่าวว่าถ้าเป็นอย่างนั้นพรรคประชาชนก็ต้องรับผิดชอบ เพราะขณะนี้กุญแจสำคัญอยู่ที่พรรคประชาชน ในเมื่อพรรคประชาชนไม่เลือกพรรคไหนเลยก็ต้องรับผิดชอบเพราะประชาชนเขาเลือกคุณให้มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ มาแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้ว ยังไม่ยอมตัดสินใจ ยังมีความลังเล และสุดท้ายตั้งใจที่จะไม่ซัพพอร์ตใครเลย มันก็จบ ประเทศก็จะเป็นทางตันอย่างถาวร พูดง่ายๆคือต้องยุบสภา เลือกตั้งกันใหม่ทันที ดังนั้น ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของพรรคประชาชนอย่างเดียวเลย