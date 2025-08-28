จนท.พบร่างผู้สูญหายเหตุน้ำป่าดินโคลนถล่มแม่แจ่มเพิ่มอีก 2 ยอดตายรวม 6

เชียงใหม่ - จนท.กู้ภัยและหน่วยงานเกี่ยวข้องระดมกำลังปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าดินโคลนถล่มหมู่บ้านปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดพบร่างผู้สูญหายอีก 2 คน ขยับยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 6 คน เหลือสูญหายอีก 3 คน ขณะที่ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
วันนี้(28 ส.ค.68) รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตลอดทั้งวันนี้ทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังพร้อมด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ เดินหน้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและเร่งหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วานนี้ ทั้งนี้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่เต็มไปด้วยเศษซากความเสียหาย ขณะที่ครอบครัวและญาติของผู้สูญหายต่างร่วมติดตามค้นหาด้วยอย่างใกล้ชิด ด้วยความหวังที่จะพบตัวผู้สูญหาย โดยล่าสุดพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 คน รวมเป็นทั้งหมด 6 คน และยังสูญหายอีก 3 คน
ขณะเดียวกันวันนี้ นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม เพื่อติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก จากอิทธิพลพายุ “คาจิกิ” โดยนายศิวกร รายงานว่า จากการสำรวจล่าสุดพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 6 ราย สูญหาย 3 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 15 ราย บ้านเรือนเสียหาย 157 หลังคาเรือน ขณะที่การค้นหาผู้สูญหายยังเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากสภาพพื้นที่เต็มไปด้วยดินโคลนและซากต้นไม้ถล่มทับถม
ทั้งนี้ด้านนายทศพล เน้นย้ำให้เร่งดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ พร้อมทั้งได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายวันละ 3 มื้อ ขณะเดียวกันได้เร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคในพื้นที่ โดยมีการนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่และรถโมบายสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาให้บริการชั่วคราว นอกจากนี้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและความชุ่มชื้นของดินอย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งเตือนประชาชน หากพบความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาต่อไป