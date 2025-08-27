นอภ.แม่แจ่ม อัพเดตเหตุน้ำป่าหลากดินโคลนถล่มบ้านปางอุ๋ง ยืนยันผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น3ศพ บาดเจ็บ15สูญหาย6

เชียงใหม่ – นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ล่าสุดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบ้านปางอุ๋ง ล่าสุดยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 คน บาดเจ็บ 15 คน และมีผู้สูญหาย 6 คน ซึ่งกำลังเร่งค้นหาให้การช่วยเหลือ ขณะเดียวกันสั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือและสั่งอพยพคนออกจากพื้นที่เสี่ยง
ความคืบหน้ากรณีเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น.วันนี้(27 ส.ค.68) เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพื้นที่บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างน้อย 7 หลัง รวมทั้งมีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหาย ตลอดจนทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเร่งเข้าให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนนั้น ล่าสุดนายเกรียงศักดิ์ บุญตาปวน นายอำเภอแม่แจ่ม รายงานว่า เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 คน เป็นหญิงคนไทย 1 คน กับคนต่างด้าว 2 คน เป็นผู้หญิงและเด็กชาย ขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 คน แบ่งเป็นชาย 9 คน และหญิง 6 คน โดยมีอาการสาหัส 2 คน ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลจอมทอง ผู้บาดเจ็บระดับปานกลาง 9 คน และเล็กน้อย 4 คน รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล อำเภอแม่แจ่ม นอกจากนี้มีผู้สูญหาย 6 คน เป็นเด็กหญิงคนไทย 1 คน และแรงงานต่างด้าว 5 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการค้นหาและให้ความช่วยเหลือ
ทั้งนี้นายอำเภอแม่แจ่ม ได้สั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอุ๋ง เพื่อรับแจ้งความเสียหายด้านบ้านเรือน ยานพาหนะ และสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง รองรับประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัย โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสนับสนุนด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม น้ำดื่ม ยากันยุง ยารักษาโรค ตลอดจนทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จิตเวช เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันได้มีการสั่งการให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันที และงดการพักอาศัยในหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว เนื่องจากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและอาจเกิดดินสไลด์เพิ่มเติม ขณะนี้มีหน่วยงานปกครองอำเภอแม่แจ่ม อบต.แม่ศึก สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลเทพรัตน์ฯ ปภ.เชียงใหม่ พมจ.เชียงใหม่ ปชส.เชียงใหม่ และ อบจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ตลอดทั้งวันนี้ในพื้นที่บ้านปางอุ๋ง ที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเข้าซัดบ้านเรือนประชาชนนั้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและโกลาหล จากการที่ประชาชนเจ้าของบ้านและญาติพี่น้องพยายามช่วยกันค้นหาทรัพย์สินมีค่าของตัวเองจากเศษซากความเสียหายทั่วพื้นที่ที่เต็มไปด้วยดินโคลน ท่ามกลางฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้รายงานข่าวแจ้งว่าในตัวอำเภอแม่แจ่ม ถูกน้ำไหลหลากเข้าท่วมสูงเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วานนี้ โดยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างระดมกำลังได้