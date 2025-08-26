อดีตนายกฯเศรษฐามอบบังเกอร์กันระเบิดให้ชาวบ้านน้ำยืน 5 หมู๋บ้าน

อุบลราชธานี-อดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน มอบบังเกอร์ทนแรงระเบิดให้ชาวบ้านกระสุนตกอำเภอน้ำยืนและน้ำขุ่นจำนวน 5 จุด เพื่อใช้กันระเบิดจากทหารกัมพูชายิงใส่ ไม่ต้องไปใช้บังเกอร์ในหมู่บ้านใกล้เคียง
วันนี้( 26 ส.ค.) นายวรสิทธิ์ กับป์ตินันท์ สส.พรรคเพื่อไทยเขต 1 จ.อุบลราชธานี เป็นตัวแทนนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 มอบบังเกอร์ขนาด 2 เมตรคูณ 2 กว้าง 1 เมตร ความหนา 25 เซนติเมตร โดยเป็นคอนกรีตที่สามารถรับแรงระเบิดได้ 7,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือเทียบเท่าระเบิด TNT ขนาด 10,000 ปอนด์ ที่ระยะห่างประมาณ 50 ฟุต จำนวน 50 ท่อน เพื่อติดตั้งตามหมู่บ้านจุดเสี่ยงจำนวน 5 หมู่บ้าน ในตำบลโดมประดิษฐ์ และตำบลสีวิเชียร อ.น้ำยืน และที่อำเภอน้ำขุ่นอีก 1 จุด
ซึ่งหลังรับมอบวิศวกรได้ดำเนินการติดตั้งบล็อกคอนเวิร์สเสริมเหล็กที่ใช้เป็นบังเกอร์ให้กับหมู่บ้านเป้าหมายในทันที่
ด้านนายวรสิทธิ์ กับป์ตินันท์ สส.พรรคเพื่อไทยเขต 1 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กลุ่ม ส.ส.พรรคเพื่อไทยคุยหารือ จะหาทางช่วยสร้างบังเกอร์กันระเบิดจากทหารกัมพูชา ซึ่งในกลุ่มมีนายเศรษฐาเข้ามาร่วมพูดคุยด้วย ทำให้ท่านมีความเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชน จึงสั่งให้ผลิตบล็อกคอนเวิร์สเสริมเหล็กทำเป็นบังเกอร์ ที่ทนแรงระเบิดให้กับชาวบ้านจำนวน 5 จุดดังกล่าว
นายประดิษฐ์ พาพรหม อายุ 51 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านศรีเมือง ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน ที่ได้รับบังเกิร์กันระเบิดครั้งนี้ กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจที่ได้บังเกอร์มา เพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาหมู่บ้านไม่มีบังเกอร์เป็นของตนเอง ต้องออกไปอาศัยบังเกอร์ของหมู่บ้านข้างเคียง ถ้าเกิดเหตุการณ์ปะทะกันขึ้นอีก หากต้องเคลื่อนย้ายออกจากหมู่บ้านที่ห่างออกไป 200-300 เมตร ทำให้เกิดอันตรายกับชาวบ้านได้ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือมอบบังเกอร์ชุดนี้มาให้