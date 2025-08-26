รฟท. แจงดราม่าโครงเหล็ก “ถ้ำกระแซ” ยันไม่ใช่จุดชมวิว – สร้าง “พื้นที่หลบรถ” เพิ่มความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

กาญจนบุรี – หลังโลกโซเชียลวิจารณ์การก่อสร้างโครงเหล็กบริเวณทางรถไฟสายมรณะ “สะพานถ้ำกระแซ” อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีการโพสต์ตั้งคำถามว่าเป็นการทำจุดชมวิวบดบังทัศนียภาพของแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญระดับโลก จนเกิดกระแสเรียกร้องให้ยุติและรื้อถอน
ล่าสุดวันนี้ (26 ส.ค.68) กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ออกแถลงชี้แจงว่า โครงสร้างเหล็กดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทำ “พื้นที่หลบรถ” ทางด้านทิศใต้ของสะพาน ไม่ใช่จุดชมวิวตามที่ถูกตั้งข้อสังเกต โดยสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน เนื่องจากสะพานถ้ำกระแซมีความยาวกว่า 240 เมตร ลัดเลาะริมหน้าผา เดิมทีนักท่องเที่ยวต้องยืนเบียดหลบในพื้นที่แคบเมื่อขบวนรถไฟแล่นผ่าน เสี่ยงต่อการพลัดตก
รฟท. ย้ำว่า การก่อสร้างใช้ รางรถไฟเก่าเป็นโครงหลัก เพื่อกลมกลืนกับรูปแบบเดิมของสะพาน และยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนบำรุงรักษาโครงสร้าง เช่น การเปลี่ยนเสาสะพานไม้ที่ผุพัง หมอนรองรางที่ชำรุด และการปรับปรุงทางเดินระหว่างราง เพื่อคงความมั่นคงแข็งแรงและรองรับการเดินรถอย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ รฟท. ยืนยันว่าการดำเนินงานที่สะพานถ้ำกระแซเป็นการสร้าง สมดุลระหว่าง “ความปลอดภัย” และ “การอนุรักษ์” โดยยังคงรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และบรรยากาศดั้งเดิมของทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของไทยและชาวโลก