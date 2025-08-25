โซเชียลเดือด! สร้างโครงเหล็กบดบัง “ถ้ำกระแซ–รถไฟสายมรณะ” หวั่นกระทบแหล่งประวัติศาสตร์โลก

กาญจนบุรี - ชาวเน็ตแห่วิพากษ์ หลังมีการก่อสร้างโครงเหล็กติดทางรถไฟสายมรณะ บริเวณถ้ำกระแซ จ.กาญจนบุรี ถูกมองว่าเป็น “ทัศนะอุจาด” ทำลายคุณค่ามรดกทางประวัติศาสตร์ ขณะที่ชาวบ้านตั้งคำถาม ใครสั่งทำ–เพื่อใคร–คุ้มหรือไม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกโซเชียลกำลังวิพากษ์อย่างหนัก หลังเพจเฟซบุ๊กชื่อ “Anuparb Lorwong-ngam” เผยคลิปและภาพการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก บริเวณ ถ้ำกระแซ ทางรถไฟสายมรณะ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชื่อดังระดับโลก ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางมาเยือนจำนวนมาก
โดยผู้โพสต์ระบุว่า การก่อสร้างดังกล่าวถือเป็น “ทัศนะอุจาด (Vision Pollution)” ที่บดบังทิวทัศน์และความงดงามของ สะพานรถไฟตอม่อไม้แห่งสุดท้ายของประเทศ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสงครามโลกครั้งที่ 2 และอาจได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามต่อสาธารณะ 7 ประเด็น อาทิ ใครเป็นผู้สั่งการ, มีการทำประชาพิจารณ์หรือไม่, คุ้มค่าหรือไม่กับการบดบังทัศนียภาพ, รวมถึงมีประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ พร้อมชี้ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาของชาวกาญจนบุรี แต่เป็นเรื่องของคนทั้งชาติที่ควรช่วยกันปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์
สำหรับโพสต์ดังกล่าว เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา และถูกแชร์ต่อพร้อมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง เช่น “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เสียโลเคชั่นที่ควรจะเป็น”, “ถ้าสร้างแบบนี้ มรดกโลกเลิกคิดได้เลย” รวมถึงมีเสียงวิจารณ์ว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเป็นใครในหน่วยงานที่สั่งดำเนินการ