จับเรียบ!รถบรรทุกขนดีเซล 6 คัน 60,000 ลิตร จ่อลอบขนข้ามแดนพบพระส่งพม่า

ตาก - ทหาร ฉก.ราชมนู พร้อมตำรวจ-ฝ่ายปกครอง..สกัดจับทั้งขบวน 6 คันรวด รถบรรทุกลอบขนน้ำมันดีเชลรวม 60,000 ลิตร จ่อส่งข้ามพรมแดนพบพระเข้าเมียนมาที่โดนทั้งมาตรฐาน 3 ตัว ขจัดภัยแก๊งคอลฯของไทย-รัฐบาลพม่าคุมเข้มการค้านอกระบบ จนขาดแคลนน้ำมัน
วันนี้(20 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับตำรวจสืบสวนจังหวัดตาก ฝ่ายปกครองอ.พบพระ กำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจชายแดนไทย-เมียนมา ท้ายบ้านมอเกอร์ไทย อ.พบพระ นั้น ได้พบรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ขับเข้ามาบริเวณช่องทางดังกล่าวเป็นขบวน 6 คัน
เจ้าหน้าที่จึงสกัดไว้เพื่อตรวจสอบ พบแต่ละคันบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซล อยู่ในถังเก็บไว้ในรถยนต์ทุกคัน โดยใช้ผ้าใบคลุมปกปิดอำพรางไว้ เบื้องต้นพบรถบรรทุกคันแรก ยี่ห้อ isuzu รุ่น 360 สีชมพู ทะเบียนกำแพงเพชร มีนายนิพัทธ์ อายุ 37 ปี เป็นคนขับ บรรทุกน้ำมัน จำนวน 10,000 ลิตร
คันที่ 2 เป็นรถบรรทุก ยี่ห้อ isuzu รุ่น 360 สีเขียว ทะเบียนตาก นายเสน่ห์ อายุ 49 ปี เป็นคนขับ บรรทุกน้ำมัน จำนวน 10,000 ลิตร คันที่ 3 รถบรรทุก ยี่ห้อ isuzu รุ่น 360 สีขาว ทะเบียนกำแพงเพชร มีนายบวร อายุ 36 ปี เป็นคนขับ บรรทุกน้ำมันจำนวน 10,000 ลิตร
คันที่ 4 รถบรรทุก ยี่ห้อ hino รุ่น victor 380 สีขาว ทะเบียนตาก มีนายนพรัตน์ อายุ 29 ปี เป็นคนขับขี่บรรทุกน้ำมันจำนวน 10,000 ลิตร คันที่ 5 รถบรรทุก ยี่ห้อ isuzu รุ่น 360 สีขาว ทะเบียนกำแพงเพชร มีนายทักษะ อายุ43 ปี ขับขี่บรรทุกน้ำมันจำนวน 10,000 ลิตร และคันที่ 6 เป็นรถยี่ห้อ isuzu รุ่น 360 สีขาว ทะเบียนตาก มีนายนคร อายุ 46 ปี เป็นคนขับ บรรทุกน้ำมัน จำนวน 10,000 ลิตร รวมน้ำมันทั้งหมด 60,000 ลิตร
สอบสวนทั้ง 6 ราย เบื้องต้นยอมรับสารภาพว่าจะนำน้ำมันดีเซลไปส่งยังฝั่งประเทศเมียนมา เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วม ดำเนินการจับกุมผู้ขับขี่รถบรรทุกทั้ง 6 คัน พร้อมทั้งอายัดรถ-น้ำมันไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป
อย่างไรก็ดีขณะนี้ทางฝั่งเมียนมาในพื้นที่จังหวัดเมียวดีกำลังขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างหนัก เนื่องจากทางการเมียนมา กำหนดให้ผู้ประกอบการชาวเมียนมาต้องขออนุญาติประกอบการสินค้า ส่งออก ทำให้น้ำมันจากชั้นในของประเทศเมียนมา ส่งมาทางชายแดนไม่ได้ ประกอบกับทางไทย ยังคงใช้มาตรการห้ามน้ำมันเชื้อเพลิงไปฝั่งเมียนมาตามมาตรการ 3 ตัด เพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ คือ งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ตัดสัญญาณอินเทอร์เนต และห้ามส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปฝั่งเมียนมา