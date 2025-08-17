รัฐบาลปราบหนัก สรรพสามิตเปิดตัว e-Seal เข้มรถขนน้ำมันลักลอบ–โปร่งใสมาตรฐานสากล เริ่ม 1 ก.ย.

รองโฆษกรัฐบาล เผย ปราบหนัก สรรพสามิต เปิดตัว e-Seal คุมเข้มรถขนน้ำมัน ปราบลักลอบ–โปร่งใสตามมาตรฐานสากล เริ่มใช้ 1 ก.ย.นี้
วันนี้ (17ส.ค.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ล่าสุด กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เปิดตัว ระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน้ำมันด้วยอุปกรณ์ซีลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Seal) สำหรับรถขนส่งน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
ระบบ e-Seal ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อ GPS ควบคุมการเปิด–ปิดซีลและติดตามเส้นทางได้แบบเรียลไทม์ พร้อมแจ้งเตือนหากพบความผิดปกติ เช่น รถออกนอกเส้นทาง การหยุดเกินเวลาปกติ หรือเกิดอุบัติเหตุ ช่วยป้องกันการลักลอบนำน้ำมันที่ได้รับการยกเว้นภาษีกลับเข้ามาจำหน่ายในประเทศ
ที่ผ่านมาได้มีการทดลองใช้กับรถขนน้ำมันกว่า 9,000 เที่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทและคลังน้ำมันหลายแห่ง ซึ่งผลการทดลองเป็นไปอย่างราบรื่น กรมสรรพสามิตจึงเตรียมนำมาใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ระบบใหม่ดังกล่าว ยังช่วยให้การตรวจสอบที่ด่านปลายทางทำได้รวดเร็วและแม่นยำ เนื่องจากข้อมูลถูกส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ทันที ลดขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าแบบเดิม และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลการส่งออกน้ำมันของประเทศให้รัดกุม โปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
“รัฐบาลขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า มาตรการดังกล่าวเป็นอีกก้าวสำคัญในการป้องกันการทุจริต ยกระดับความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นในระบบภาษีของไทย สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ทันสมัยและเป็นธรรม” นางสาวศศิกานต์ กล่าว