"ภูมิธรรม"รักษาการนายกฯขึ้นเชียงใหม่นำแถลงจับยาเสพติดคดีสำคัญยึดของกลางบิ๊กล็อตไอซ์กว่า700กิโลฯ

เชียงใหม่-"ภูมิธรรม" รักษาการนายกรัฐมนตรี บินตรงขึ้นเชียงใหม่ นำแถลงผลการจับกุมยาเสพติดคดีสำคัญ ผลงาน ตชด.335 ร่วมกับตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครองพื้นที่ปฏิบัติการสกัดกั้นยึดของกลางบิ๊ดล็อตไอซ์ 28 กระสอบ น้ำหนักรวมกว่า 700 กิโลกรัม คาสวนที่เชียงดาง ระหว่างเตรียมลักลอบลำเลียงเข้าพื้นที่ชั้นใน
วันนี้(20ส.ค.68) ที่ห้องประชุมประทานยศบารมี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ พร้อมของกลาง ไอซ์กว่า 700 กิโลกรัม ซึ่ง ตชด.335 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองในพื้นที่จับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางได้เมื่อวันที่ 18 ส.ค.68 ในพื้นที่บ้านป่าบงงาม หมู่11 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลตำรวจเอกภานุวัฒน์หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และพลตำรวจโทกฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วย ผู้แทนฝ่ายทหารและฝ่ายปกครองร่วมแถลงข่าวด้วย
สำหรับพฤติการณ์แห่งคดีนั้น เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ตชด.ภาค 3 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าในช่วงวันที่ 16 - 18 ส.ค.68 กลุ่มลำเลียงยาเสพติด จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมาก จากบริเวณบ้านป่าบงงาม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เข้ามาพื้นที่ตอนในของประเทศ จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นทราบและสั่งการให้บูรณาการร่วมกับตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ทำการสืบสวนจับกุม ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.2568 เป็นต้นมา กระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ 18 ส.ค.68 เวลาประมาณ 02.00 น. ชุดปฏิบัติการพบรถยนต์ โตโยต้า ไทเกอร์ ทะเบียน ผพ 1068 เชียงใหม่ กำลังขับออกจากสวนจึงได้เข้าไปควบคุมรถยนต์และนายดำรัส (สงวนนามสกุล) อายุ33ปี ชาวตำบลเมืองนะ ซึ่งเป็นคนขับรถไว้
ขณะเดียวกันชุดปฏิบัติการอีกชุดได้เข้าไปพิสูจน์ทราบบริเวณสวนที่แหล่งข่าวแจ้งว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ โดยเมื่อไปถึงพบชาย 2 คนยืนอยู่บริเวณดังกล่าว ซึ่งทั้ง 2 คน สังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ จึงได้อาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีไปได้ ซึ่งเมื่อตรวจสอบพื้นที่บริเวณสวนดังกล่าว พบกระสอบจำนวน 28 กระสอบ บรรจุยาเสพติดชนิดไอซ์ กระสอบละประมาณ 25 กิโลกรัม น้ำหนักรวมประมาณ 700 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ในกอกล้วย คลุมด้วยผ้าใบสีดำปกคลุมด้วยกิ่งและใบลำไย เพื่อปิดบังอำพรางอีกชั้นหนึ่ง และตรวจสอบที่บริเวณกระท่อม พบรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน จากนั้นจึงได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.นาหวาย จ.เชียงใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนสรุปผลการจับกุมยาเสพติด ของตำรวจภูธรภาค 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 ถึง 19 ส.ค. 68 นั้น จับกลุ่มคดียาเสพติดได้ทั้งสิ้นจำนวน 22,467 คดี เป็นคดียาเสพติดรายสำคัญ 229 คดี ตรวจยึดของกายยาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้ากว่า 222 ล้านเม็ด, ไอซ์กว่า 11,400 กิโลกรัม, เฮโรอีน 197 กิโลกรัม,เคตามีน 1,840 กิโลกรัม และฝิ่น 155 กิโลกรัม นอกจากนี้ ตัวยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับยาเสพติดได้มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 1,130 ล้านบาท.