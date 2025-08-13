ผงะ!จนท.ออกระงับเหตุคนเมา เจอกระบะตกร่องข้างทางเชียงดาวขนยาบ้าเต็มรถกว่าครึ่งล้าน

เชียงใหม่ - จนท.ทั้งตำรวจ-ทหาร-ฝ่ายปกครอง อส.ประจำด่านฯแก่งปันเต๊า ออกตรวจ/ระงับเหตุคนเมากลางดึก เจอกระบะตกร่องข้างทางเชียงดาวแต่ไร้เงาคนขับ พอส่องหลังรถพบขนยาบ้ามาเต็มคันกว่า 600,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงดาว ทหารหน่วยเฉพาะไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครรักษาดินแดนเชียงดาว บูรณาการกำลังร่วมปฏิบัติหน้าที่ ประจำจุดตรวจด่านแก่งปันเต๊า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้ออกตรวจสอบเหตุเมาสุราอาละวาด บ้านห้วยโจ้ ม.4 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น.เศษที่ผ่านมา (12 ส.ค.68)
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ทราบว่าบุคคลดังกล่าวได้หลบหนีไปก่อนหน้า ในขณะนั้นเจ้าหน้าที่พบหญิงขับขี่รถจักรยานยนต์ มาทางถนนภายในหมู่บ้านห้วยโจ้ มุ่งหน้าบ้านแม่แมะ อ.เชียงดาว มีท่าทางพิรุธต้องสงสัย จึงส่งสัญญาณให้หยุดรถ เพื่อทำการตรวจสอบ
เมื่อหญิงคนดังกล่าวพบเห็นเจ้าหน้าที่ ได้ออกอาการตื่นตระหนก ขับรถหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตาม พร้อมได้ส่งสัญญาณเสียงรอบหมู่บ้าน เพื่อให้หญิงคนดังกล่าวหยุด แต่หญิงคนดังกล่าวก็ไม่ยอมหยุดรถ และ หลบหนีไปได้ในที่สุด
เจ้าหน้าที่จึงได้ย้อนกลับไปยังเส้นทางที่หญิงต้องสงสัยขับขี่มา พบรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า สีเทา ทะเบียน ผจ 7487 เชียงใหม่ จอดอยู่บริเวณริมทาง แต่ไม่พบคนอยู่ที่รถคันดังกล่าว และ พบว่าประตูรถด้านซ้าย ข้างผู้โดยสารเปิดทิ้งไว้ และ มีร่องรอยการถูกเฉี่ยวชนบริเวณด้านหน้าข้างขวาของรถ ซึ่งช่องทางที่รถมุ่งหน้าไปเป็นทางตัน
ตรวจสอบเบื้องต้น เครื่องยนต์ยังมีอุณหภูมิที่ร้อน แต่ไม่สามารถขับขี่ไปได้ เนื่องจากล้อรถตกร่องข้างทาง เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบภายในรถยนต์คันดังกล่าว พบถุงดำขนาดใหญ่ จำนวน 6 ถุง ภายในเต็มไปด้วยยาบ้า โดยแบ่งบรรจุอยู่ในถุงซิป ถุงละประมาณ 200 เม็ด ห่อด้วยกระดาษสา จำนวนประมาณ 5 มัดเล็ก และ ห่อหุ้มด้วยเทียนไขสีเหลืองอีกชั้นหนึ่ง ประมาณ 10 มัดใหญ่ และ ห่อด้วยกระสอบฟาง-หุ้มด้วยถุงดำอีกชั้นหนึ่ง รวมยาบ้าทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 600,000 เม็ด ทั้งหมดวางไว้บริเวณด้านหลังของเบาะรถยนต์คันดังกล่าว
จากนั้นได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบ พบรองเท้าแตะสีดำ-ม่วง จำนวน 1 ข้าง (ข้างซ้าย) ตกอยู่ข้างประตูรถด้านซ้าย ซึ่งเป็นคลองคันนา และ รองเท้าแตะสีขาวอีก 1 คู่ ตกอยู่ในร่องน้ำ (ใกล้กับนาข้าว) ห่างไปประมาณ 1 เมตร และ ห่างออกไปประมาณ 5 เมตร พบเศษผ้าสีเขียว ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นของคนร้ายที่หลบหนี ติดอยู่บริเวณรั้วลวดหนาม จำนวน 1 ชิ้น จึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมดนำ ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้สืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายที่หลบหนีไปได้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป