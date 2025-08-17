ป่วนเป็นวันที่ 2 เขมรริมชายแดนสระแก้วด่าทอ-ชูป้ายบีบรื้อรั้วลวดหนาม เจอทหารไทยใช้สแลนดำปิดกั้นตลอดแนว

สระแก้ว- ยังไม่เลิก เขมรระดมคนป่วนริมชายแดนโคกสูง จ.สระแก้ว เป็นวันที่ 2 พฤติกรรมยังถ่อยเช่นเดิมส่งเสียงตะโกนด่าทอ กดดันไทยรื้อรั้วลวดหนาม ล่าสุดทหารใช้สแลนสีดำขึงปิดกั้นตลอดแนวชายแดน พร้อมตั้งกล้องวงจรปิดจับภาพยิ่งปรี๊ด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้ ( 17 ส.ค.) ชาวเขมรจำนวนมากได้พากันมารวมตัวที่บริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว อีกครั้งหลังเมื่อวานนี้ได้พากันมารวมตัวให้ทหารไทย รื้อรั้วลวดหนามหีบเพลงโดยอ้างว่าปิดทางเข้าออกหมู่บ้านของตนเอง แต่ไม่เป็นผล จึงทำให้ในวันนี้ได้มีการระดมคนก่อเหตุวุ่นวายขึ้น อีกครั้ง หลังเจ้าหน้าที่ฝั่งไทย ได้นำสแลนสีดำปิดล้อมเขตแดน
ซึ่งในวันนี้ชาวเขมร ได้รวมตัวประชิดแนวรั้วเขตแดนไทย ตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย เมื่อเห็นทหารไทยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณแนวชายแดน และบางส่วนยังพากันนำแสลนสีเขียนเข้ามาปิดบังเพื่อไม่ให้กล้องวงจรปิดฝั่งไทย จับภาพพฤติกรรมสุดถ่อยของพวกตน ขณะที่บางส่วนพยายามชูป้ายเขียนข้อความภาษาขแมร์ แต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ามีข้อเรียกร้องใด
ขณะที่ ทหาร จากกองร้อยทหารพรานที่ 1207 หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ได้ตรึงกำลังเข้มตลอดแนวชายแดนพร้อมใช้มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมสถานการณ์ โดยไม่ตอบโต้ หรือใช้ความรุนแรงกับกลุ่ม มวลชนเขมร เพื่อป้องกันเหตุการณ์บานปลาย
ด้านแหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคง เผยว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นการรวมตัวของชาวเขมร ที่อาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน ที่ไม่พอใจเรื่องการทำรั้วลวดหนามเพื่อควบคุม การเข้า ออกของเจ้าหน้าที่ โดยคาดว่าการกระทำดังกล่าวน่าจะมีกลุ่มการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง ในการปลุกระดมมวลชนเพื่อกดดันไทย
ทั้งนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคง ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมรายงาน ไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการเจรจา กบทางการกัมพูชา ในระดับทวิภาคี หากการชุมนุมยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น