"ภูมิธรรม" เผย กต.เตรียมยื่น UN เช้านี้ ปมเขมรลอบวางทุ่นระเบิด ยกหูคุย มทภ.2 แล้วยันรัฐบาลมีงบให้จัดซื้อลวดหนามไม่จำเป็นต้องขอบริจาค

"ภูมิธรรม​" เสียใจทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดซ้ำ​ ยัน​ทหารมีสิทธิ์​ป้องกันตนเอง​ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หารือ กต.แล้วเช้านี้เตรียมยื่นสหประชาชาติ​ น้อมรับคำติ "เศรษฐา​" ช้าจริง​ พร้อมยกหูคุยแม่ทัพภาค​ 2 ปม​ขอรับบริจาคลวดหนามหีบเพลง​ แจงรัฐบาลพร้อมอนุมัติงบจัดซื้อ ไม่จำเป็นต้องขึ้นเพจขอบริจาค​

วันนี้ (13 ส.ค.68) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม​ เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย​ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีทหารในพื้นที่ชายแดนไทย​ -​ กัมพูชาเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งกองทัพบกออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก​ "กองทัพบก ​ทันกระแส​" ว่า หากจำเป็นกองทัพพร้อมใช้สิทธิ์ป้องกันตนเอง ว่า​ ได้ทราบข่าวแล้ว​ 09.10 น. ที่เกิดเหตุทหารเหยียบทหารเหยียบกลับระเบิดทุ่นระเบิดเมื่อวานนี้ ตนขอแสดงความเสียใจกับนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นเรื่องที่ต้องเห็นใจ ในการทำหน้าที่ ซึ่งทางทหารได้เสนอว่าจะต้องปกป้องตนเอง​ ซึ่งตามสนธิสัญญากฎหมายระหว่างประเทศสามารถทำได้ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่กระทบ และผิดอนุสัญญาต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ทุ่นระเบิด ซึ่งผิดอนุสัญญาออตตาวา​ พร้อมระบุว่าทุกอย่างมีกระบวนการต้องไปดำเนินการยื่นฟ้องร้องกับสหประชาชาติให้เห็นว่า เรื่องนี้เป็นปัญหา​ และสหประชาชาติจะมีขั้นตอน แจ้งให้ทั้งสองฝ่ายรับทราบ และมีขบวนการที่จะดำเนินการต่อตามกฎหมาย
นาย​ภูมิธรรม​ ยังเปิดเผย​ ได้ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้หารือกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมยื่นเรื่องต่อสหประชาชาติ​ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องใช้ความระมัดระวัง แต่เป็นเรื่องที่ทำได้และควรจะทำ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าความประสงค์ของทางกัมพูชา ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เกิดสันติภาพ เดี๋ยวคงจะต้องมีการพูดคุยกัน

ส่วนจะต้องมีการส่งสัญญาณ ลงไปในพื้นที่ ว่ากองทัพสามารถใช้สิทธิ์ปกป้องตนเองได้หรือไม่​ นายภูมิ​ธรรม​ กล่าวว่า​ มีขั้นตอนกระบวนการ กองทัพบกจะต้องดำเนินการเพราะพื้นที่หน้างานจะสะท้อนให้รับทราบ ซึ่งกองทัพบก​ กระทรวงการต่างประเทศ​ และรัฐบาลจะต้องพูดคุยกัน​

ส่วนจะให้ความมั่นใจกับประชาชนอย่างไร เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ประชาชนไม่มั่นใจและอพยพตนเองออกจากพื้นที่ นายภูมิธรรม​ กล่าวว่า​ ตนเห็นใจ เพราะประชาชนก็หวาดระแวง เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการทุกส่วน​ ​และกองทัพ​ ที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้มาก​ ให้อยู่ในภาวะที่ไม่ตื่นตระหนกเกินไป

ขณะเดียวกัน​ นายภูมิธรรม​ ยังกล่าวถึง การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนว่า ขณะนี้มีสื่ออิสระจำนวนมาก ปั่นข่าวกันและทำให้เกิด ความไม่สบายใจ ต้องขอร้องให้ทุกคนช่วย ขณะที่สื่อสาธารณะส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสื่อฯที่มี สำนักข่าวที่ชัดเจนช่วยกันทำความเข้าใจ ช่วยกันชี้แจง จะช่วยได้เยอะ

ส่วนกรณีที่นายเศรษฐา​ ​ทวีสิน​ อดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน แอปพลิเคชัน​เอ็กซ์​ อยากให้รัฐบาลยื่นศาลอาญาระหว่างประเทศนั้น นายภูมิธรรม​ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ทำมาหลายเรื่อง และที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับเลขาธิการสหประชาชาติ และคณะกรรมการอนุสัญญาออตตาวา พร้อมย้ำว่าเมื่อเช้าได้หารือกับทางกระทรวงการต่างประเทศ​ และจะดำเนินการอย่างเต็มที่​ และขณะนี้เองกระทรวงการต่างประเทศได้ทำไปแล้วอย่างเต็มที่ แต่สิ่งที่สำคัญคือการชี้แจง​ และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน​ และการที่จะสามารถทำให้นานาชาติ ได้รับรู้ เรายังทำช้าไป ยังเสียงดังไม่พอ​ แต่ท่านก็ยืนยันว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศ​ ต่างประเทศเข้าใจเรามากกว่าเข้าใจกัมพูชา​ เพราะคนมองเห็นก็จะได้เห็น​ในรายละเอียด​ต่างๆ​ แต่สิ่งสำคัญคือคนที่อยู่ในประเทศนี่แหละ​ ต้องทำให้ชัดเจน ถ้าทำให้คนในประเทศเข้าใจก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก

ส่วนกรณีที่เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ขอรับบริจาครั้วลวดหนามหีบเพลง​ นาย​ภูมิธรรม​ กล่าวว่า​ พอดูแล้วก็อยากจะเรียนและทำความเข้าใจไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด​ จริงๆ ในขบวนการ ถ้าหากคิดว่าไม่พอสามารถแจ้งมายังกองทัพหรือผู้บัญชาการทหารบก สิ่งเหล่านี้สามารถจะบอกได้ เพราะตนพูดตลอดเวลากับทั้ง 3 เหล่าทัพว่าอะไรที่ขาดและจำเป็น ให้ยื่นเรื่องขึ้นมา รัฐบาลจะให้งบกลางช่วยเต็มที่ก็ไม่เคยมีเรื่องนี้

"ที่ผ่านมา ยื่นอะไรมา เราก็อนุมัติหมด ทั้งงบประมาณหรือกำลังพล​ จริงๆ ยังไม่จำเป็นถึงขั้นขนาดไปขึ้นเพจขอให้ประชาชนมาช่วย เพราะจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจ​ รัฐบาลไม่มีอะไรขัดขวาง ซึ่งผมจะเรียนให้แม่ทัพภาค 2 ได้ทราบ​ เดี๋ยวผมจะโทรคุย ถ้าขาดจริงๆ ให้บอกมา เรามีงบประมาณให้อยู่แล้ว อะไรว่าสามารถเอามาจากที่ไหนได้​ ก็ให้เอามาก่อน​ ตรงไหนขาดบอกมา​ จะใช้วิธี​พิเศษ​ พิจารณา​ได้เลยย​ ขอให้ได้ของ​ มีเท่านั้นเอง​ เรื่องนี้ผมว่า​ เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน รัฐบาลยืนยัน อะไรที่เป็นเรื่องสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังพล และรักษาอธิปไตยของประเทศ รัฐบาลไม่ได้ขัดอะไรเลย วันนี้เปิดงบกลางให้ได้ใช้อยู่แล้ว"

