"ภูมิธรรม" เผย กต.เตรียมยื่น UN เช้านี้ ปมเขมรลอบวางทุ่นระเบิด ยกหูคุย มทภ.2 แล้วยันรัฐบาลมีงบให้จัดซื้อลวดหนามไม่จำเป็นต้องขอบริจาค

"ภูมิธรรม" เสียใจทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดซ้ำ ยันทหารมีสิทธิ์ป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศ หารือ กต.แล้วเช้านี้เตรียมยื่นสหประชาชาติ น้อมรับคำติ "เศรษฐา" ช้าจริง พร้อมยกหูคุยแม่ทัพภาค 2 ปมขอรับบริจาคลวดหนามหีบเพลง แจงรัฐบาลพร้อมอนุมัติงบจัดซื้อ ไม่จำเป็นต้องขึ้นเพจขอบริจาค
วันนี้ (13 ส.ค.68) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีทหารในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชาเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งกองทัพบกออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก "กองทัพบก ทันกระแส" ว่า หากจำเป็นกองทัพพร้อมใช้สิทธิ์ป้องกันตนเอง ว่า ได้ทราบข่าวแล้ว 09.10 น. ที่เกิดเหตุทหารเหยียบทหารเหยียบกลับระเบิดทุ่นระเบิดเมื่อวานนี้ ตนขอแสดงความเสียใจกับนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นเรื่องที่ต้องเห็นใจ ในการทำหน้าที่ ซึ่งทางทหารได้เสนอว่าจะต้องปกป้องตนเอง ซึ่งตามสนธิสัญญากฎหมายระหว่างประเทศสามารถทำได้ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่กระทบ และผิดอนุสัญญาต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ทุ่นระเบิด ซึ่งผิดอนุสัญญาออตตาวา พร้อมระบุว่าทุกอย่างมีกระบวนการต้องไปดำเนินการยื่นฟ้องร้องกับสหประชาชาติให้เห็นว่า เรื่องนี้เป็นปัญหา และสหประชาชาติจะมีขั้นตอน แจ้งให้ทั้งสองฝ่ายรับทราบ และมีขบวนการที่จะดำเนินการต่อตามกฎหมาย
นายภูมิธรรม ยังเปิดเผย ได้ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้หารือกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมยื่นเรื่องต่อสหประชาชาติ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องใช้ความระมัดระวัง แต่เป็นเรื่องที่ทำได้และควรจะทำ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าความประสงค์ของทางกัมพูชา ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เกิดสันติภาพ เดี๋ยวคงจะต้องมีการพูดคุยกัน
ส่วนจะต้องมีการส่งสัญญาณ ลงไปในพื้นที่ ว่ากองทัพสามารถใช้สิทธิ์ปกป้องตนเองได้หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า มีขั้นตอนกระบวนการ กองทัพบกจะต้องดำเนินการเพราะพื้นที่หน้างานจะสะท้อนให้รับทราบ ซึ่งกองทัพบก กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลจะต้องพูดคุยกัน
ส่วนจะให้ความมั่นใจกับประชาชนอย่างไร เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ประชาชนไม่มั่นใจและอพยพตนเองออกจากพื้นที่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนเห็นใจ เพราะประชาชนก็หวาดระแวง เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการทุกส่วน และกองทัพ ที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้มาก ให้อยู่ในภาวะที่ไม่ตื่นตระหนกเกินไป
ขณะเดียวกัน นายภูมิธรรม ยังกล่าวถึง การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนว่า ขณะนี้มีสื่ออิสระจำนวนมาก ปั่นข่าวกันและทำให้เกิด ความไม่สบายใจ ต้องขอร้องให้ทุกคนช่วย ขณะที่สื่อสาธารณะส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสื่อฯที่มี สำนักข่าวที่ชัดเจนช่วยกันทำความเข้าใจ ช่วยกันชี้แจง จะช่วยได้เยอะ
ส่วนกรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน แอปพลิเคชันเอ็กซ์ อยากให้รัฐบาลยื่นศาลอาญาระหว่างประเทศนั้น นายภูมิธรรม กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ทำมาหลายเรื่อง และที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับเลขาธิการสหประชาชาติ และคณะกรรมการอนุสัญญาออตตาวา พร้อมย้ำว่าเมื่อเช้าได้หารือกับทางกระทรวงการต่างประเทศ และจะดำเนินการอย่างเต็มที่ และขณะนี้เองกระทรวงการต่างประเทศได้ทำไปแล้วอย่างเต็มที่ แต่สิ่งที่สำคัญคือการชี้แจง และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน และการที่จะสามารถทำให้นานาชาติ ได้รับรู้ เรายังทำช้าไป ยังเสียงดังไม่พอ แต่ท่านก็ยืนยันว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศ ต่างประเทศเข้าใจเรามากกว่าเข้าใจกัมพูชา เพราะคนมองเห็นก็จะได้เห็นในรายละเอียดต่างๆ แต่สิ่งสำคัญคือคนที่อยู่ในประเทศนี่แหละ ต้องทำให้ชัดเจน ถ้าทำให้คนในประเทศเข้าใจก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก
ส่วนกรณีที่เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ขอรับบริจาครั้วลวดหนามหีบเพลง นายภูมิธรรม กล่าวว่า พอดูแล้วก็อยากจะเรียนและทำความเข้าใจไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จริงๆ ในขบวนการ ถ้าหากคิดว่าไม่พอสามารถแจ้งมายังกองทัพหรือผู้บัญชาการทหารบก สิ่งเหล่านี้สามารถจะบอกได้ เพราะตนพูดตลอดเวลากับทั้ง 3 เหล่าทัพว่าอะไรที่ขาดและจำเป็น ให้ยื่นเรื่องขึ้นมา รัฐบาลจะให้งบกลางช่วยเต็มที่ก็ไม่เคยมีเรื่องนี้
"ที่ผ่านมา ยื่นอะไรมา เราก็อนุมัติหมด ทั้งงบประมาณหรือกำลังพล จริงๆ ยังไม่จำเป็นถึงขั้นขนาดไปขึ้นเพจขอให้ประชาชนมาช่วย เพราะจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจ รัฐบาลไม่มีอะไรขัดขวาง ซึ่งผมจะเรียนให้แม่ทัพภาค 2 ได้ทราบ เดี๋ยวผมจะโทรคุย ถ้าขาดจริงๆ ให้บอกมา เรามีงบประมาณให้อยู่แล้ว อะไรว่าสามารถเอามาจากที่ไหนได้ ก็ให้เอามาก่อน ตรงไหนขาดบอกมา จะใช้วิธีพิเศษ พิจารณาได้เลยย ขอให้ได้ของ มีเท่านั้นเอง เรื่องนี้ผมว่า เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน รัฐบาลยืนยัน อะไรที่เป็นเรื่องสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังพล และรักษาอธิปไตยของประเทศ รัฐบาลไม่ได้ขัดอะไรเลย วันนี้เปิดงบกลางให้ได้ใช้อยู่แล้ว"