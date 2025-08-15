รัฐบาลซัดเขมรหลอกกันเองซ้ำซาก กุข่าวปลอมรื้อลวดหนาม-ปลดธงชาติไทย เบี่ยงกระแสในประเทศ

โฆษกรัฐบาล จวกเอาอีกแล้ว.!!! เขมรหลอกกันเอง!!! ยันภาพและคลิปรื้อถอนลวดหนาม-ปลดธงชาติไทย เป็นข่าวปลอม ชี้เขมรทำคอนเทนท์ บนโซเชียลเบี่ยงเบนกระแสภายในประเทศ ขออย่าแชร์เข้าทางเขมร
วันนี้ (15ส.ค.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า ศบ.ทก. ได้รับรายงาน ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ เรื่องทหารกัมพูชาปลดธงชาติและรื้อลวดหนามในพื้นที่จุ๊บตะโมก บริเวณปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองทัพบกร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ยืนยันว่าไม่ปรากฏเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใด ๆ ของทหารกัมพูชาตามที่มีการกล่าวอ้าง รั้วลวดหนามที่กองทัพบกติดตั้ง อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายใดๆ
หากมีการรื้อถอนลวดหนามในพื้นที่จริง จะต้องมีการเข้าดำเนินการตอบโต้จากฝ่ายไทย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตแดนไทย ภายใต้มาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวด อีกทั้งจากการตรวจสอบยังพบว่า เสาธงที่ปรากฏในภาพไม่ได้มีอยู่จริงในพื้นที่ที่กล่าวอ้าง
“เรื่องนี้เป็นเฟคนิวส์ที่ทางกัมพูชาสร้างขึ้นเพื่อหลอกคนในประเทศตัวเองว่าสามารถยึดพื้นที่คืนจากประเทศไทยได้ พวกเขาพยายามบิดเบือนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ และลดกระแสกดดันจากสังคมภายในประเทศ จากการที่ฝ่ายไทยสามารถยึดพื้นที่จากทหารกัมพูชาได้จำนวน 11 พื้นที่ หลังการสู้รบที่ผ่านมา ขณะนี้ทางกัมพูชาออกข่าวปลอมมากมายออกมา ขอให้ประชาชนตรวจสอบที่มาที่ไปก่อน และให้รับฟังข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองทัพเท่านั้น” นายจิรายุ กล่าว