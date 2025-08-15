หัวหินคึก! จัด “Hua Hin Food Fest on the beach 2025” 22–24 ส.ค. ไฮไลท์ “กุ้งผัดพริกเกลือ” 88 กก. 88 กระทะ คาดเงินสะพัด 100 ล้าน

ประจวบคีรีขันธ์ – เทศบาลนครหัวหินผนึกภาคี จัดเทศกาลอาหารริมทะเล 3 วันเต็มช่วงโลว์ซีซั่น โชว์ Soft Power ด้านอาหาร กิจกรรมบันเทิง–เวิร์กช็อปเพียบ ไฮไลท์เมนูยักษ์ “กุ้งผัดพริกเกลือ” 88 ปีหัวหิน แจกชิมฟรี คาดดึงนักท่องเที่ยวเพียบ เงินสะพัดทะลุร้อยล้าน
วันนี้( 15 ส.ค.) ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช รีสอร์ทแอนด์วิลล่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน น.ส.วรกานต์ ถาวร รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบฯ นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ นายบุญยืน พูลลาภ ประธานชมรมเชฟชะอำ/หัวหิน นายวรพจน์ พฤกษ์วิบูลย์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเดอะเกษตร หัวหิน และนายสุพจน์ ภู่ตะวนิชย์ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่มตราช้าง อ.หัวหิน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลอาหารหัวหิน 2025 Hua Hin Food Fest on the beach 2025” ระหว่างวันที่ 22–24 สิงหาคมนี้ บริเวณหาดหัวดอน หมู่บ้านเขาตะเกียบ อ.หัวหิน
การจัดงานมุ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่น พร้อมนำเสนอ Soft Power ด้านอาหาร และตอกย้ำภาพลักษณ์หัวหินในฐานะจุดหมายปลายทางเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) โดยมีพิธีลงนาม MOU การจัดงานท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การออกร้านอาหารท้องถิ่นและอาหารชื่อดังจากโรงแรม 5 ดาว ในราคาพิเศษกว่า 100 บูธ การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ การประกวดตกแต่งบูธและจานอาหาร การแข่งขัน “ส้มตำลีลา” การแสดงบาร์เทนเดอร์โชว์ กิจกรรมเรียนรู้การผสมเครื่องดื่ม เวิร์กช็อป Art & Craft เพ้นท์กระเป๋าผ้าฟรี การแสดงบอลลูนหลากสี โชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง การจุดพลุ และการประดับไฟกว่า 1 ล้านดวงให้เป็นแลนด์มาร์กเช็กอิน
กิจกรรมบันเทิงบนเวทีตลอด 3 วัน ได้แก่ 22 ส.ค. “สิงโต นำโชค” 23 ส.ค. “The Richman Toy” และ 24 ส.ค. “อ๊อฟ ปองศักดิ์”
ไฮไลท์วันเปิดงาน 22 ส.ค. พบกับเมนู “กุ้งผัดพริกเกลือ” ปรุงจากกุ้งสด 88 กิโลกรัม ใน 88 กระทะ สื่อถึงวาระครบรอบ 88 ปีการก่อตั้งเทศบาลนครหัวหิน โดยเชฟจากโรงแรมดังร่วมปรุงแจกนักท่องเที่ยวฟรี
นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วม “ชม ช็อป ชิม แชะ” และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท