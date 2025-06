“ซิลวี่- มิ้น - อ๊อฟ” ร่วมฉลอง Pride Month ผ่านศิลปะและดนตรี Canvas of Pride เติมเต็มทุกเฉดสีแห่งความหลากหลาย ที่เดอะ ปาร์ค ตลอดเดือนมิถุนายนนี้

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการมิกซ์ยูสใจกลางพระราม 4 ภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” ร่วมจุดประกายเดือนแห่งความภาคภูมิใจด้วยงาน “Canvas of Pride” เปิดพื้นที่ให้กลายเป็น ‘ผืนผ้าใบแห่งความภาคภูมิใจ’ ที่ทุกคนได้แสดงออกถึงความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นตัวของตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัด ผ่านเสียงเพลง ศิลปะ และกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ตลอดแคมเปญนายกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารโครงการ เดอะ ปาร์ค เผยวิสัยทัศน์ว่า “เดอะ ปาร์ค มุ่งมั่นพัฒนาโครงการให้เป็นพื้นที่ของการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ทั้งในแง่กายภาพ ความยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เปิดกว้างและเคารพความหลากหลาย เราเชื่อว่าความหลากหลายและความเท่าเทียมไม่ใช่แค่กระแส แต่คือส่วนหนึ่งของรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน งาน Canvas of Pride จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่แห่งการมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกและเฉลิมฉลองอัตลักษณ์ของตนเองอย่างอิสระ ภายใต้แนวคิด ‘Life Well Balanced’ ที่เรายึดถือมาโดยตลอด”งาน Canvas of Pride เปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่แต่งแต้มสีสันได้อย่างอิสระ สะท้อนแนวคิดการเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนได้แสดงตัวตนในแบบที่เป็น รู้สึกปลอดภัยที่จะเปล่งประกาย และใช้ชีวิตในพื้นที่เดอะ ปาร์คแห่งนี้ได้อย่างเท่าเทียม โดยได้รับเกียรติจากสองศิลปินมากความสามารถอย่าง ซิลวี่ ภาวิดา และ มิ้น มิณฑิตา ที่มาถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านพลังแห่งเสียงเพลง และร่วมแบ่งปันมุมมองเรื่องความภาคภูมิใจในการเป็นตัวของตัวเองให้ทุกคนที่เข้าร่วมงาน“ซิลวี่เชื่อว่าการยอมรับและกล้าที่จะเป็นตัวเอง คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เราทุกคนควรได้รับพื้นที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัย ภูมิใจ และเป็นอิสระที่จะแสดงออกในแบบที่เราเป็น ซิลวี่จึงดีใจมากที่เดอะ ปาร์ค เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นั้นที่เปิดกว้าง และยังรู้สึกเป็นเกียรติมาก ๆ ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสีสันในงาน Canvas of Pride วันนี้” ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ กล่าวสำหรับมิ้น มิณฑิตา วัฒนกุล กล่าวเสริมว่า “ทุกครั้งที่เรากล้าลุกขึ้นมาเป็นตัวของตัวเอง นั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลาย ๆ คนที่อาจกำลังลังเลหรือกลัวที่จะก้าวออกมา วันนี้มิ้นอยากให้ทุกคนภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็น และกล้าที่จะลุกขึ้นมาเปล่งประกายในเฉดสีที่เราเห็นตัวเองแล้วมีความสุข”ปลุกพลังบวกกันอย่างต่อเนื่องด้วยการแสดงสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ได้ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในงานเปิดงาน “Canvas of Pride”ก่อนจะปิดท้ายการเฉลิมฉลองด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก อ๊อฟ ปองศักดิ์ ที่มาเติมเอนเนอร์จีบูสต์ความภาคภูมิใจ และปลุกทุกความมั่นใจด้วยพลังเสียงทรงพลัง เพื่อชาวเดอะ ปาร์คโดยเฉพาะ บรรยากาศภายในงานยังอบอวลไปด้วยความรู้สึกดี ๆ ที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมแต่งแต้มสีสันบนผืนผ้าใบสะท้อนตัวตนอันงดงามในกิจกรรม Pride Art Wall และ Workshop DIY สุดเก๋ที่ให้คุณได้แสดงตัวตนและความสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งมุมถ่ายรูปภายในงานให้เลือกแชร์มุมโปรดของตัวเองอีกมากมายเดอะ ปาร์ค ยังเสิร์ฟกิจกรรมพิเศษและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังในทุกวันพฤหัสบดีตลอดเดือน ไม่ว่าจะเป็น Serious Bacon (12 มิถุนายน), AmadiVa & Friends (19 มิถุนายน) และคริสติน่า อากีล่าร์ (26 มิถุนายน) พร้อมโปรโมชันเพื่อการเฉลิมฉลอง เพียงใช้จ่ายครบ 1,500 บาทที่ร้านค้าภายในศูนย์ฯ รับฟรี! บัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้จ่ายกับร้านค้าภายใน เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ที่ร่วมรายการ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสนุกๆจาก Warner Music (Thailand), F&N Dairies (Thailand) Limited, Jetts Fitness และ Pollo wine bar ที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสิร์ฟสีสันความสนุก ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2568จัดเต็มลุคสุดปังในแบบที่เป็นคุณ แล้วมาร่วมแต่งแต้มเฉดสีแห่งความภาคภูมิใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กับกิจกรรมในแคมเปญ “Canvas of Pride” ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2568 ที่เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2)ติดตามข่าวสารล่าสุดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน “Canvas of Pride”ได้ที่ Facebook: The PARQ Instagram: @THEPARQBKK Website: www.theparq.com Line OA: @ThePARQ#CanvasOfPride #ThePARQ #LifeWellBalanced