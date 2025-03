สุดทึ่ง ! "สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.มหิดล ค้นพบคุณค่าเปปไทด์จากจิ้งหรีด

วันนี้(21 มี.ค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวแสดงความยินดีกับอาจารย์และทีมนักวิจัย ที่มีการค้นพบคุณค่าเปปไทด์จากโปรตีนแมลงจิ้งหรีด สกัดต้านริ้วรอย ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีวรรณ อุดมศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และทีมผู้ช่วยวิจัย ได้รับรางวัล Bronze medal ในชื่อผลิตภัณฑ์ NUMUKA Edna serum (Anti-aging cricket peptide serum) เซรั่มลดริ้วรอยจากเปปไทด์จิ้งหรีดทองแดงลาย (House cricket) Acheta domestica และได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากงาน Seoul International Inventor Fair 2024 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีซึ่งจัดโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) พร้อมด้วยรางวัลชมเชยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ในผลสำเร็จด้านการศึกษาวิจัยของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และทีมผู้ช่วยวิจัยในการค้นพบการใช้เปปไทด์จากโปรตีนแมลงจิ้งหรีดทองแดงลาย (Acheta domesticus) ในการสกัดทำเซรั่มลดริ้วรอยซึ่งผลการศึกษานี้จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงแมลงจิ้งหรีด และธุรกิจเครื่องสำอาง โดยเฉพาะในด้านการผลิตเซรั่มหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวการค้นพบว่าเปปไทด์จากแมลงจิ้งหรีดสามารถใช้ในการผลิตเซรั่มลดริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศ แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในภาคการเลี้ยงแมลงจิ้งหรีด และเปิดตลาดใหม่ในวงการความงาม อีกด้วยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีวรรณ อุดมศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงการค้นพบครั้งนี้ว่า เปปไทด์จากโปรตีนแมลงมีคุณสมบัติ แตกต่างอย่างไรกับเปปไทด์ต้านริ้วรอย ที่สกัดจากสารสกัดอื่นอย่างไรจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการเราค้นพบว่า เปปไทด์จากจิ้งหรีด มีคุณสมบัติครอบคลุมหลายด้าน เช่น กำจัดอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ ซ่อมแซมผิวที่ถูกทำลาย จากรังสียูวี กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ และสามารถช่วยจัดการกับสิว โดยมีการทดสอบแล้วว่า เปปไทด์จากจิ้งหรีดทองแดงลาย มีคุณสมบัติเป็นสารต้าน จุลชีพ ที่เป็นสาเหตุของการทำให้เกิดสิวได้สำหรับในประเทศไทย และในต่างประเทศ ยังไม่พบรายงานการใช้เปปไทด์ของแมลงในการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่ง NUMUKA Edna serum (Anti-aging cricket peptide serum) เซรั่มลดริ้วรอยจากเปปไทด์จิ้งหรีด เป็นเซรั่มลดริ้วรอยแรกที่นำเปปไทด์ของแมลงมาพัฒนาและต่อยอดสำหรับเปปไทด์จากโปรตีนจิ้งหรีด ต่างจากแมลงชนิดอื่นอย่างไร นั้น เปปไทด์จิ้งหรีด มีการจัดเรียงของกรดอะมิโนแตกต่างจากแมลงชนิดอื่น ประกอบกับเราได้พัฒนากระบวนการผลิตเปปไทด์จากจิ้งหรีดที่ทำให้ได้เปปไทด์ที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพหลากหลาย ที่สามารถนำไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์อื่นได้ความสำคัญของการค้นพบคุณสมบัติของแมลงจิ้งหรีดทองแดงลาย ในครั้งนี้ มาจากผลงานวิจัยของเรา พบว่าโปรตีนจากจิ้งหรีดมีศักยภาพในการผลิตเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเราได้พัฒนาเทคนิคใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการสกัดโปรตีนจากจิ้งหรีด ให้มีความบริสุทธิ์ ตลอดจนสามารถผลิตเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ในปริมาณที่สูง จนได้เปปไทด์ที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงมีฤทธิ์ในการซ่อมแซมเซลล์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเปปไทด์จากโปรตีนจิ้งหรีดสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาและเครื่องสำอางได้ เปปไทด์จิ้งหรีดจึงกลายเป็น ส่วนประกอบสำคัญในการเตรียม เซรั่มเปปไทด์ ของ NUMUKA’s Edna serum (เซรั่มเปปไทด์ชะลอวัย) ความสำเร็จของ NUMUKA’s Edna serum แสดงให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพสามารถช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมได้ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับแมลงกินได้โดยเฉพาะจิ้งหรีดสำหรับการพัฒนาต่อยอดที่กำลังดำเนินการ ในขณะนี้เราได้ค้นพบ และกำลังศึกษาเชิงกลไกล โดยพบว่าเปปไทด์ของจิ้งหรีดมีคุณประโยชน์ที่ดีสุขภาพต่อร่างกายมากมาย โดยได้ขอยื่นจดสิทธิบัตรและอยู่ระหว่างเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ เช่น ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง (Anticancer) ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง (Antihypertensive activity) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ (Antimicrobial activity) ฤทธิ์เพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน (Immunomodulatory activity) และ ฤทธิ์ในการลดภาวะสมองเสื่อม (dementia)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีวรรณ อุดมศิลป์ กล่าวในช่วงท้ายว่า สำหรับโอกาสในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การผลิตเปปไทด์จิ้งหรีดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอการชราของเซลล์ ป้องกันรังสียูวี และซ่อมแซมผิว เป็นนวัตกรรมที่เราคิดค้นขึ้นใหม่ ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีส่วนผสมจากเปปไทด์จิ้งหรีด NUMUKA’s Edna serum จึงเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่นำเปปไทด์จิ้งหรีดมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในเซรั่มชะลอวัยซึ่งนอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่า และคุณค่าของโปรตีนจิ้งหรีดในลักษณะผลิตสินค้าพรีเมี่ยมที่ “ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก” (Less for More) ซึ่งไม่ได้เป็นการผลิตเพื่อเป็นอาหารเท่านั้น แต่อาจจะขยายและถูกต่อยอดไปสู่ ธุรกิจอื่นๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจยาและอาหารเสริม เครื่องสำอาง ฯลฯ การค้นพบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับการเลี้ยงแมลงจิ้งหรีดในด้านอาหาร แต่ยังทำให้มีช่องทางรายได้ใหม่จากการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ให้กับเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอีกด้วย