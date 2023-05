‘Alphascience’ แบรนด์เวชสำอางจากฝรั่งเศส คว้า ‘เข้ม หัสวีร์’ ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘Mela Bright [C+] Serum’

เรียกว่ายิ่งใหญ่สมการรอคอยกับการเปิดตัว ‘Alphascience’ (อัลฟ่าไซแอนซ์) แบรนด์เวชสำอางชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส ภายใต้การบริหารงานโดย ‘นายมนัสชัย มะเอะมิยะ ใจก้อนแก้ว’ กรรมการผู้จัดการ, ‘นายวิธาน ธัญญวิบูลย์’ ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการวางแผน บริษัท เดอร์มา เอ็มดี จำกัด ร่วมด้วย ‘มร.จูเลียน เรโวล’ Alphascience CEO and Co-Founder, ‘ดร.อัลเฟรด มาร์เชล’ CEO of the R&D company : Alphascience Research จากประเทศฝรั่งเศส ในงาน ‘Alphascience Grand Opening’ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย คว้า ‘เข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล’ นั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไทยคนแรกด้วยความโดดเด่นทั้งผลงานและไลฟ์สไตล์ พร้อมส่งไอเท็มผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘Mela Bright [C+] Serum’ (เมลา ไบร์ท เซรั่ม) เซรั่มเข้มข้นนวัตกรรมล่าสุดกับการนำ Cysteamine ที่ได้รับสิทธิบัตรแรกของโลกที่ไม่ต้องล้างออกมีความเสถียรสูงรังสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง ดูแลปัญหาฝ้า จุดด่างดำฝังลึก ให้ผิวขาวกระจ่างใสสม่ำเสมอ ท่ามกลางเซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ KOL ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ชั้น 1 แฟชั่นฮออล์ สยามพารากอนด้าน ‘เข้ม’ แบรนด์แอมบาสเดอร์ ‘Alphascience Thailand’ นอกจากจะเผยดีกรีหล่อออร่าเป๊ะปังแล้ว ‘เข้ม’ ยังได้พูดคุยถึงเคล็ดลับดูแลผิวจากแสงแดดและมลภาวะต่างๆ พร้อมด้วย ‘แพรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร’ nfluencer , ‘อาจารย์ ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล’ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพจ Miyoen House, ‘อาจารย์แพทย์หญิงวรายุวดี อมรภิญโญ’ ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง เพจ Hello Skin by หมอผิวหนัง , ‘นายแพทย์ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี’ เจ้าของเพจ Torpattarakul, ภญ.เยาวธิดา เทพศิริ Influencer เพจ Guruchek เช็คกับกูรู ฯลฯ พูดคุยแชร์ประสบการณ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความงามและการดูแลรักษาฝ้า จุดด่างดำ ฯลฯ พร้อมเปิดให้ได้ตรวจเช็คสภาพผิวฟรี ฯลฯ ด้าน ‘เชฟกันน์ สรวิศ แสงวณิช’ Celeb Chef ได้มาสาธิตการทำอาหารเมนูที่สร้างผิวให้อ่อนเยาว์ และ มินิคอนเสิร์ตจาก ‘เพียว เอกพันธ์’ The Voice เรียกว่ากลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ได้รับความสนใจตลอดทั้งวันของการจัดงานนายมนัสชัย มะเอะมิยะ ใจก้อนแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอร์มา เอ็มดี จำกัด เผยว่า “ด้วยมลภาวะและแสงแดดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาผิวหลากหลายแม้จะใช้ครีมกันแดดแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯเฟ้นหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง มีผลการรับรองทดสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทางด้านผิวหนังในเรื่องความปลอดภัยและเหมาะกับผิวของคนเอเชีย ทั้งยังมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผิวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้เลือกนำ Alphascience แบรนด์เวชสำอางชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส เข้ามาจำหน่าย ซึ่งมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ Anti-Aging และ Whitening ได้รับความไว้วางใจและการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่ม Whitening โดยได้เลือก ‘เข้ม หัสวีร์’ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทย ด้วยความสามารถรอบด้าน บวกกับบุคลิก ไลฟ์สไตล์มีเสน่ห์ ล้วนสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างดี และวันนี้ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘Mela Bright [C+] Serum’ ซึ่งเป็นเซรั่มอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูแลพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด เราเชื่อว่า Alphascience จะมอบทางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยทุกผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวจากมลภาวะในปัจจุบันที่มีมากขึ้น”‘เข้ม หัสวีร์’ แบรนด์แอมบาสเดอร์ Alphascience Thailand เผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างมากครับขอบคุณที่เลือกผมให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ จริงๆแล้วขั้นตอนการดูแลผิวที่ช่วยให้ผิวพร้อมไปต่อในทุกวันเป็นขั้นตอนที่ผมใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือไลฟ์สไตล์ล้วนต้องเจอกับแสงแดด แสงไฟ และมลภาวะต่างๆ ซึ่งหลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Alphascience ผมสัมผัสได้ว่าผิวแข็งแรง ผิวใสและสุขภาพดีขึ้น ทำให้ไม่ว่าจะเจอแสงแดดหรือมลภาวะมากขนาดไหนก็ไม่กังวลอีกต่อไป เพราะคำตอบที่ได้จาก Alphascience เป็นไอเท็มที่ตอบโจทย์การดูแลผิวได้อย่างตรงจุดทำให้ผมมั่นใจในทุกโอกาสครับ”โดย ‘Alphascience’ มี 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่ม Anti-Aging : 'Tannic [CF] Serum' ช่วยดูแลผิวเรื่องลดริ้วรอยและผิวเสียได้พร้อมกัน ปรับผิวกระจ่างใส ได้รางวัลระดับโลก The Innovation Award ด้านผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในแคนนาดา ณ งาน Les Nouvelles Esthetiques ในปี 2022 เมือง Montreal ประเทศแคนนาดา และ ‘Phytic [TC] Serum’ วิตามินซี เพื่อคนผิวมันเคลียร์ผิวหมอง เผยผิวกระจ่างใส ลดความมันและรอยสิวโดยเฉพาะ , กลุ่ม Whitening : ‘Alpha Bright Serum’ เซรั่มเข้มข้นทรงประสิทธิภาพด้วย Nextgen Technology ดูแลลดฝ้าจุดด่างดำ ผิวคล้ำแดด พร้อมป้องกันการเกิดซ้ำ และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ‘Mela Bright [C+] Serum’ ดูแลปัญหาฝ้า จุดด่างดำฝังลึก อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระทรงพลัง เหมาะกับทุกสภาพผิว ปราศจากน้ำมันและน้ำหอม ได้รับการรองรับจากงานวิจัยซึ่งทดสอบถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย จากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและผลลัพธ์จากประเทศญี่ปุ่น โดย Dr. Aoi Nakano, Dematologist AOI Cliniic Tokyoสัมผัสสุดยอดนวัตกรรมที่พร้อมปรนนิบัติผิวสู่ความงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ‘Alphascience’ เวชสำอางชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส โดย ‘Alphascience Thailand’ วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่องทางออนไลน์ FB : AlphascienceThailand , Website : https://www.alphascienceth.com, Line official : AlphascienceThailand, Shopeemall : AlphascienceThailand, Lazada : AlphascienceThailand รวมทั้งตัวแทนจำหน่าย คลินิกความงามชั้นนำ