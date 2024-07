เปิดตัว เอ็กซ์โซโลจี้ มุ่งพลิกโฉมธุรกิจสกินแคร์

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอ็กซ์โซโลจี้ เอสเทติกส์ จำกัดกล่าวว่า “ เอ็กซ์โซโลจี้ เอสเทติกส์ เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ไอเด็นทิตี้ กรุ๊ป จำกัด โดยให้บริการดูแลความงาม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ คิดค้น แบ่งปัน รักษ์โลก” สะท้อนจากประสบการณ์และการเรียนรู้ จากการประกอบธุรกิจในวงการคลินิกความงามยาวนานกว่า 7 ปี ได้มีการร่วมมือกับแพทย์เฉพาะทางผิวหนังวิจัยและคิดค้น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ยังแบ่งปันรายได้อย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับการรักษ์โลกผ่านโครงการปลูกต้นไม้คืนสู่ป่า ในโครงการ “เอ็กซ์โซโลจี้ ต้นไม้แห่งชีวิต”(Tree of Life) ทั้งนี้ นโยบายมุ่งสร้างความยั่งยืน ทำให้เกิดนิยาม ร่วมกันสร้างโลกที่สวยงาม ไปพร้อมกับความงาม เพื่อทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นและส่งต่อความยั่งยืนไปสู่คนรุ่นลูกหลานต่อไป”ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอ็กซ์โซโลจี้ เอสเทติกส์จำกัด กล่าวว่า “เอ็กซ์โซโลจี้ ให้ความสำคัญต่อกานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพต่าง ๆ โดยเฉพาะนวัตกรรม เอ็กโซโซม (Exosome) ที่เป็นเทคโนโลยีในการผลิตครีมบำรุงผิวและการดูแลสุขภาพผิว ซึ่ง เอ็กซ์โซโลจี้ เอสเทติกส์ เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ที่นำเสนอนวัตกรรม เอ็กโซโซม (Exosome) ในรูปแบบทา มาพร้อม 5 ฟังก์ชั่น (Function) ในการช่วยดูแลผิวอย่างครบวงจร1. The Exosome Technology: ปกป้องผิวจากความเสื่อมสภาพ2. The Hydration Function: เพิ่มความชุ่มชื้นให้ทุกชั้นผิว ป้องกันการเกิดริ้วรอย3. Repairing Function: ฟื้นฟูและซ่อมแซมผิวได้อย่างล้ำลึกระดับเซลล์ ทั้งคอลลาเจนและอิลาสติน4. Anti-aging Function: ลดริ้วรอย ฟื้นฟูและคงความอ่อนเยาว์ให้กับผิว5. Anti-pollution Function : ป้องกันผิวจากมลภาวะ เช่น รังสี UV มลภาวะขนาดเล็ก (PM 2.5) และยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินนอกจาก พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เอ็กซ์โซโลจี้ ยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับให้ความสำคัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการการปลูกต้นไม้คืนสู่ป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย เอ็กซ์โซโลจี้ มุ่ง หวังว่าจะสามารถส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตและดำเนินชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี อีกทั้ง มีสุขภาพผิวที่ดีอีกด้วยเอ็กซ์โซโลจี้ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ทั้งด้านความงามและการรักษ์โลก ด้วยการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยนำมาใช้ เพื่อการดูแลผิวพรรณ พร้อมกับรักษ์สิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น ยังร่วมมือกับชุมชนในสร้างและแบ่งปันรายได้ ทำให้ เอ็กซ์โซโลจี้ เป็นมากกว่าบริษัทความงาม แต่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ เอ็กซ์โซโลจี้ สามารถติดตามข่าวสารและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ https://shop.exologythailand.com หรือ LINE OA : @exology