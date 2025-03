ตื่นตาตื่นใจไปกับความสดใสตระการตาบนท้องฟ้า กับว่าวยักษ์ ในเทศกาลว่าวนานาชาติ @ชะอำ

เพชรบุรี - ตื่นตาตื่นใจไปกับความสดใสตระการตาบนท้องฟ้า กับว่าวยักษ์นานาชนิด ในงาน International Kite Festival 2025 at Cha-Am เทศกาลว่าวนานาชาติ @ชะอำวันนี้ ( 21 มี.ค.) ที่บริเวณชายหาดชะอำเหนือ หน้าโรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลว่านานาชาติ@ชะอำ (International Kite Festival 2025 at Cha-Am) พร้อมด้วย นางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานภายในงานเทศกาลว่าวนานาชาติ@ชะอำ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2568 ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้พบกับการ จัดแสดงว่าวไทยและนานาชาติสุดอลังการ, ว่าวยักษ์ 11 ประเทศพร้อมโชว์พิเศษ, ว่าว 4 ภาค, สาธิตทำว่าว, Ring Side Kite Tour ชมการบินว่าวใกล้ชิด, Kite Playground ฝึกเล่นว่าว, แลนด์มาร์ก "กังหันลมยักษ์" และหอชมว่าว, ร้านค้าว่าวและอาหารท้องถิ่น, คอนเสิร์ตศิลปินดัง Musketeers, Slapkiss, สิงโต นำโชค, ชมฟรี 10.00-20.00 น. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษมากมายเช่น การแข่งขันว่าวนานาชาติ, การแสดงแสงสีเสียงประกอบว่าว, การออกร้านของดีท้องถิ่น, และกิจกรรมสำหรับครอบครัวอีกมากมายร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรียินดีที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเทศกาลว่าวนานาชาติ@ชะอำ (International Kite Festival 2025 at Cha-Am) โดยชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ มีศักยภาพพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่ง ซึ่งการจัดงานเทศกาลว่าวนานาชาติ@ชะอำจะเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยว สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว เนื่องจากตรงกับช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนซึ่งผู้ปกครองจะได้พาบุตรหลานมาสัมผัสการเล่นว่าวอย่างใกล้ชิดอีกด้วยทางด้านนางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2568 เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ททท. จึงมุ่งสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทยคึกคักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ภายใต้โครงการ “Thailand Summer Festival 2025” ด้วยการยกระดับเทศกาลงานประเพณีไทยจาก Local to Global โดย ททท. จะมาสร้างบรรยากาศความสนุกสนานผ่านงานเทศกาลว่าวนานาชาติ @ชะอำ (International Kite Festival)โดยนำเสนอภายใต้แนวคิด “KITETOPIA -อาณาจักรแห่งว่าว” โลกแห่งว่าวที่ไร้ขีดจำกัดเป็นอาณาจักรในจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และเสรีภาพ ซึ่งจัดเต็มด้วยไฮไลต์การจัดแสดงว่าวนานาชาติกว่า 10 ประเทศจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมนำเสนอเสน่ห์ไทยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส