เมืองพัทยา จัดเทศกาลว่าวนานาชาติ 2024 สร้างสีสันการท่องเที่ยวริมชายหาด

ศูนย์ข่าวศรีราชา –

เย็นวานนี้ ( 22 ก.พ.) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลว่าวนานาชาติ PATTAYA INTERNATIONAL KITE ON THE BEACH 2024 ซึ่งจัดขึ้นที่ริมชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี นายขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยาและนักเล่นว่าวทั้งชาวไทยและต่างชาติจาก 9 ประเทศทั่วโลก อาทิ ไทย เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรเลีย โคลัมเบีย อิตาลี จีน อินเดีย ไต้หวันสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ เข้าร่วมบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาชมรอการแห่ชมว่าว และถ่ายรูปกับว่าวสวยงามนานาชนิด โดยคาดว่างานดังกล่าวจะสร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับเมืองพัทยาได้เป็นจำนวนมากดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกมา ท่องเที่ยวและร่วมชมโชว์ว่าวขนาดยักษ์ หลากสีสันและรูปแบบบริเวณริมชายหาดพัทยาโดยมีไฮไลต์ว่าวปลาหมึกยักษ์ LED ขนาดใหญ่กว่า 10 เมตร ร่วมสร้างสีสันสำหรับงานเทศกาลว่าวนานาชาติ PATTAYA INTERNATIONAL KITE ON THE BEACH 2024 จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 ก.พ. 2567 เวลา 12.00 -19.00 น. ณ บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยา หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา