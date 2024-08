ร่วมเชียร์ทีมไทยสู้ศึกชิงแชมป์โลก "FC Online" ณ ประเทศจีน 19 ส.ค.นี้

ทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน FC Pro Champions Cup จะเปิดฉากขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2567 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดย FC Pro Champions Cup จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของทีม EA SPORTS FC Online ที่ดีที่สุด 16 ทีม จากแต่ละประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม ซึ่งผ่านคัดเลือกเป็นเวลาหลายเดือน รวมถึงการแข่งขัน FC Pro Masters และทัวร์นาเมนต์รอบคัดเลือกในประเทศ กระทั่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศจากการจัดอันดับการสะสมคะแนน Ranking Point โดยทั้ง 16 ทีมจะแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลรวม 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 11 ล้านบาท) และตําแหน่งแชมป์โลก FC Pro Champions Cup อันทรงเกียรติประกอบไปด้วย• 4 ทีม จากประเทศจีน ได้แก่ Shenzhen Wolves, Yanbian Magic Gaming, Beijing Born To Win และ Suzhou GaoTie Gaming• 4 ทีม จากประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ KT Rolster, WHGaming, Kwangdong Freecs และ Gen.G Esports• 3 ทีม จากประเทศเวียดนาม ได้แก่ XMEN, SOLO และ The Four Musketeers• 5 ทีม จากประเทศไทย ได้แก่ GRATZ, Advice E-sport, Royal Flush, Chonburi FC eSports และ Hydra Esportsรูปแบบการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 สาย คือ Winner Brackets และ Lower Brackets โดยใช้การนับคะแนนแบบ Best-of-5 เพื่อการแข่งขันที่เข้มข้น เร้าใจ ที่จะทดสอบทักษะของแต่ละทีมและผู้เล่นแต่ละคน ซึ่งทุกทีมต้องปฏิบัติตามกฎการแข่งขันของเกมอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน FC Pro Champions Cup ผู้ชมการแข่งขันและแฟนเกมสามารถศึกษารายละเอียดกฏของเกมเพื่ออรรถรสในการรับชมได้ ที่นี่ แฟนอีสปอร์ตทั่วโลกสามารถดื่มด่ำกับการแข่งขัน FC Pro Champions Cup อันดุเดือดเข้มข้นได้ โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านชองทางของ EA SPORTS FC ONLINE THAILAND ทั้ง YouTube Facebook และ TikTok ตามตารางการถ่ายทอดสด ดังนี้เกม FC Online เป็นเกมฟุตบอลออนไลน์ระดับโลกที่ให้ผู้เล่นสัมผัสประสบการณ์ฟุตบอลที่สมจริง ด้วยการสร้างทีมในฝันจากนักเตะที่ชื่นชอบ โดยอ้างอิงจากนักเตะตัวจริงมากกว่า 30,000 คน จากลีกชั้นนำทั่วโลก และได้รับลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศติดตามข่าวสารกิจกรรมล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ https://fconline.garena.in.th/ Facebook: EA Sports FC Online Thailand Youtube: EA Sports FC Online Thailand Discord: https://discord.gg/hzCtDs3mma