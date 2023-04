เชียงใหม่ค่ามลพิษอากาศยังสูงลิ่วยีดอันดับ3โลก-นทท.ส่อฝ่าฝุ่นควันเล่นสาดน้ำสงกรานต์

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(11 เม.ย.66) สถานการณ์ฝุ่นควัน ไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงรุนแรงและต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยสภาพทั่วทั้งตัวเมืองในช่วงที่ย่างเข้าสู่เทศกาลปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบ เนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ตามที่คาดหมายไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่จุดความร้อนจากการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ข้อมูลจาก GISDA รายงานว่าวันที่ 10 เม.ย.66 ที่ผ่านมา ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนทั้งสิ้น 258 จุด จากทั้งหมด 1,433 จุด ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 219 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 168.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวพบว่าค่ามลพิษสูงเป็นอันดับที่ 3 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก รองจากอันดับ 1 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 295 US AQI และอันดับ 2 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 246 US AQI ส่วน อันดับ 4 ได้แก่ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 208 US AQI และอันดับ 5 เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย 186 US AQIส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 115 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 113 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 104 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 104 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 173 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 81 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 225,223, 214,214,283 และ177 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ