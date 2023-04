ฝุ่นพิษเชียงใหม่หนาทึบยึดแน่นอันดับ1เมืองอากาศแย่ที่สุดในโลก-ออกประกาศสั่งWork from Homeเพิ่ม2วัน

วันนี้(8 เม.ย.66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีความรุนแรงและค่ามลพิษอากาศสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่องกันนานนับเดือนแล้ว ขณะที่สภาพทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงถูกปกคลุมหนาทึบและรับรู้ถึงกลิ่นเหม็นไหม้ควันไฟได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นมาจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจุด รวมทั้งกระแสลมที่พัดพาเอาควันจากเผาในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสะสม ทั้งนี้รายงานผลการตรวจหาจุดความร้อนจากดาวเทียม รอบเช้าวันนี้ พบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 81 จุด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งอำเภอที่พบจุดความร้อนมากที่สุด ได้แก่ ไชยปราการ 24 จุด,พร้าว 22 จุด,เชียงดาว 15 จุด และแม่แตง 7 จุดด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 275 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 225.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวพบว่าค่ามลพิษสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก รองลงมา ได้แก่ อันดับ 2 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 245 US AQI,อันดับ 3 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 182 US AQI, อันดับ 4 เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ดัชนีคุณภาพอากาศ 170 US AQI และอันดับ 5 เมืองธากา ประเทศบังคลาเทศ 170 US AQIส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 209 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 225 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 160 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 147 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 259 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 129 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 319,335, 270,257,369 และ239 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 7 เม.ย.66 เรื่อง มาตรการป้องกันและลดผลกระทบกรณีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง ฉบับที่ 2 เนื่องจากเป็นห่วงสุขภาพประชาชน จึงขยายเวลา Work from Home เพิ่มอีก 2 วัน หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 เม.ย.66 ได้ออกประกาศให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจัดระบบการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และขอประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน ในวันศุกร์ ที่ 7 เม.ย.66 หลังสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปรากฏว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ จึงได้ออกประกาศขยายเวลาการทำงานที่บ้าน และหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน ไปอีก 2 วัน จนถึงวันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย.66 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน