ฝุ่นควันเชียงใหม่หนาค่ามลพิษพุ่งติดแนวหน้าอันดับโลก-เชียงดาวพบไฟไหม้ป่าลามข้ามคืน

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ช่วงเช้าวันนี้ (23 มี.ค. 66) สภาพตัวเมืองเชียงใหม่มีแนวโน้มถูกฝุ่นควันปกคลุมหนาทึบขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนและฝนตกในพื้นที่ช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปหลายวัน โดยฝุ่นควันที่เพิ่มขึ้นนั้นพบว่าปัจจัยหลักมาจากฝุ่นควันที่ถูกกระแสลมพัดพาจากต่างพื้นที่เข้ามา ทั้งจากจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านที่พบจุดความร้อนจากการเผาเป็นจำนวนมาก ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพบเพียง 38 จุด จากทั้งหมด 1,025 จุดในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งนี้มีรายงานว่าเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้และต่อเนื่องตลอดคืนที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังกันเข้าทำการดับไฟแต่ยังคงลุกลาม โดยวันนี้เตรียมส่งเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนการดับไฟด้วยสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 78 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 76 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 80 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 180 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 94 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 170, 164, 175, 290 และ 204 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและมีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 164 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 81.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 186 US AQI, อันดับ 2 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 180 US AQI และอันดับ 3 เชียงใหม่ ประเทศไทย 164 US AQI