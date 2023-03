อ่วม!เชียงใหม่โดนลมหอบฝุ่นควันต่างถิ่นสะสมทำค่ามลพิษพุ่งเกินมาตรฐานติดอันดับโลกซ้ำซาก

วันนี้(22 มี.ค.66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มกลับมามีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกครั้ง หลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนและฝนตกในพื้นที่ช่วยบรรเทาและคลี่คลายลงไปได้หลายวัน โดยล่าสุดพบว่าฝุ่นควันที่ปกคลุมตัวเมืองหนาขึ้น และค่ามลพิษอากาศสูงเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งปัจจัยหลักมาจากฝุ่นควันที่ถูกกระแสลมพัดพาเข้ามาสะสมจากต่างพื้นที่ ทั้งจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านที่พบจุดความร้อนจากการเผาเป็นจำนวนมาก ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพบเพียง 22 จุด จากทั้งหมด 824 จุดในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม,ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 64 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 97 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 96 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 112 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 134,124,207,206 และ 222 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและมีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 166 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 84.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ดัชนีคุณภาพอากาศ 234 US AQI, อันดับ 2 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 183 US AQI และอันดับ 3 เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 168 US AQI.