"ฝนหายปุ๊บ ฝุ่นมาปั๊บ"! เชียงใหม่ควันกลับมาหนา-ค่ามลพิษหวนยึดแนวหน้าเมืองหลักอากาศแย่ที่สุดในโลก

ช่วงบ่ายวันนี้ (16 มี.ค. 66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง โดยพบว่าตลอดช่วงที่สภาพทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่เริ่มถูกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาเพิ่มมากขึ้นจากช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาที่เกิดฝนตกในพื้นที่ ซึ่งช่วยให้ฝุ่นควันเบาบางเจือจางลง ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 52 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 43 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 41 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 104, 71, 63, 101 และ 100 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ยกเว้นตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว ที่ไม่มีรายงานผลการตรวจวัด หลังจากที่เมื่อวานนี้มีคุณภาพอากาศดีมากขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 152 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 57.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศ 192 US AQI, อันดับ 2 เมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ 163 US AQI และอันดับ 3 เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย 160 US AQI