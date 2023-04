ฝุ่นควันเชียงใหม่ยังหนักหนาทึบคลุุมเมืองค่ามลพิษครองอันดับ2โลก-ผู้ว่าฯสั่งระดมกำลังเร่งคลี่คลาย

วันนี้(5 เม.ย.66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังรุนแรงต่อเนื่อง แม้ทางจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะระดมกำลังควบคุมไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ได้ พร้อมจัดกำลังลาดตระเวนป้องกันอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามพบว่ายังคงมีไฟไหม้เกิดขึ้นจำนวนมากหลายจุดตลอดช่วงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ฝุ่นควันไฟสะสมหนาแน่นปกคลุมทึบทั่วทั้งตัวเมืองและมีกลิ่นเหม็นไหม้โชยในอากาศ ซึ่งวันนี้ถือว่าฝุ่นควันรุนแรงขึ้นกว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาชัดเจน เช่นเดียวกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่ามลพิษสูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 254 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 204.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวพบว่าค่ามลพิษสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก โดยอันดับที่ 1 ได้แก่ เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน ดัชนีคุณภาพอากาศ 1,131 US AQI, อันดับ 3 เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 168 US AQI, อันดับ 4 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 161 US AQI และอันดับ 5 กรุงเทพฯ ประเทศไทย 154 US AQIส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 125 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 111 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 122 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 252 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 235, 221,232,362และ208 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพด้านนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ระดมกำลังทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาและคลี่คลายสถานการณ์อย่างเต็มที่ ทั้งการดับไฟและลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกัน รวมทั้งประสานงานอย่างต่อเนื่องในการติดตามสภาพอากาศเพื่อทำฝนหลวงช่วยบรรเทาสถานการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาสำเร็จไปแล้ว 6 ครั้ง พร้อมกันนี้มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยN95ให้ใช้สวมใส่ป้องกันตัว และจัดห้องปลอดฝุ่นรองรับกระจายทั่วทั้ง25อำเภอ ส่วนสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อใดนั้น กำลังทำงานอย่างเต็มที่ แต่ตามปกติสถานการณ์มักจะคลี่คลายประมาณช่วงสงกรานต์ที่มีฝนตก.